Từ vụ 'mua ma túy qua điện thoại', Công an TP.HCM truy tìm 1 chủ thuê bao 16/01/2026 16:35

(PLO)- Sau khi khởi tố hai bị can mua ma túy qua điện thoại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm 1 chủ thuê bao tên Lương Tấn Phong để làm rõ vụ án.

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Trọng Bảo (29 tuổi) và Y Lê Minh (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Bảo và Minh khai nhận đã ba lần tổ chức sử dụng ma túy tại gác phòng trọ số 94, địa chỉ 102/1/2 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM. Cả hai cho biết số ma túy trên đều mua từ một người tên Phong thông qua số điện thoại 0938463023.

Hình ảnh minh họa người nghiện sử dụng ma túy đá được báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận vào năm 2016. Ảnh NGUYỄN TÂN

Qua xác minh, công an xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Lương Tấn Phong (34 tuổi). Tra soát dữ liệu dân cư, Phong có hộ khẩu thường trú tại 76/722 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM và nơi cư trú tại 114/34 Tô Ngọc Vân, phường Thới An (Quận 12 cũ), TP.HCM.

Sau khi tiến hành xác minh tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ghi nhận Lương Tấn Phong hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra và làm rõ các tình tiết trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm đối với Lương Tấn Phong.

Cơ quan điều tra yêu cầu Lương Tấn Phong sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân nếu có thông tin về Phong, vui lòng báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để phối hợp xử lý.