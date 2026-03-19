Công an ngăn chặn lừa đảo từ việc cụ bà mang vàng đi bán có tâm lý bất thường 19/03/2026 13:43

(PLO)- Từ việc cụ bà 70 tuổi mang vàng đi bán có tâm lý bất thường, công an đã kịp vào cuộc ngăn chặn được vụ lừa đảo.

Sáng 19-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Gia Lạc (Nghệ An) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn cụ bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc) bán 19 chỉ vàng để chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo.

Bà H mang vàng đi bán. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 19-3, bà H đạp xe đến một tiệm vàng bạc trên địa bàn xã Gia Lạc bán 19 chỉ vàng. Tuy nhiên, lúc này, bà H có một số biểu hiện bất thường.

Lực lượng Công an xã Gia Lạc đã đến tận tiệm vàng xác minh, qua trao đổi, bà H cho biết có người gọi cho bà giới thiệu là cán bộ công an. Người này thông báo qua điện thoại về việc bà H có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý.

Tiếp theo, kẻ này chuyển máy với một đối tượng khác tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát ma tuý Bộ Công an, yêu cầu bà H kê khai tài sản. Sau khi thao túng tâm lý, nhóm này yêu cầu bà H chuyển tiền “làm thủ tục chứng minh tài sản sạch” không liên quan đến các đường dây tội phạm.

Cán bộ công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Bà H cho rằng bản thân “sạch” không liên quan đến tội phạm nên đã mang vàng đi bán để chuyển vào tài khoản nhóm này đưa nhằm “chứng minh bản thân”.

May mắn, khi bà H đang đưa 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra.

Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, bà H mới biết bản thân bị thao túng, bị lừa. Bà rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ công an.