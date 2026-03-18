Tìm ra tài xế vừa lái xe khách trên cao tốc Bắc - Nam vừa đánh bài ăn tiền 18/03/2026 19:08

(PLO)- Tài xế vừa lái xe trên cao tốc tuyến Hà Nội-Nghệ An vừa cùng 2 phụ xe đánh bài ăn tiền bị hành khách phản ánh lên Cục trưởng Cục CSGT.

Chiều 18-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đã tìm ra tài xế và hai phụ xe đánh bạc trên xe khách khi xe đang chạy trên cao tốc Bắc-Nam.

Trích xuất từ camera cho thấy tài xế vừa lái xe trên cao tốc với tốc độ 90km/giờ vừa đánh bài ăn tiền với hai phụ xe.

Trước đó, người dân phản ánh sự việc đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT về hành vi vi phạm trên xe khách biển kiểm soát 37H-148.XX. Theo nội dung phản ánh, tài xế NVH cùng hai phụ xe đã có hành vi đánh bài ăn tiền trong quá trình điều khiển phương tiện xe khách di chuyển từ Hà Nội đi Nghệ An.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 thuộc Phòng 6 Cục CSGT đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 13-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã tiến hành làm việc với chủ phương tiện, tài xế và hai phụ xe liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nhóm người đánh bài lúc xe đang chạy gồm: anh NVH (23 tuổi, trú tại Nghệ An) là tài xế; VĐL (23 tuổi, trú tại Nghệ An) làm phụ xe và TVH (22 tuổi, trú tại Nghệ An) là phụ xe.

Qua làm việc, tài xế và phụ xe thừa nhận hành vi đánh bạc trên xe trong thời gian phương tiện đang lưu thông. Trích xuất camera cho thấy tài xế chạy trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình với tốc độ 90km/giờ nhưng vẫn đánh bài với hai phụ xe.

Đội 3 đã củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, hành vi đánh bạc trên phương tiện đang lưu thông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông khác.