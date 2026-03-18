Tài xế dừng ô tô sai quy định bị CSGT xử phạt sau phản ánh của người dân 18/03/2026 13:27

PLO)- Từ phản ánh bằng clip của người dân, lực lượng CSGT TP.HCM đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế xe khách dừng xe sai quy định.

Ngày 18-3, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ĐPL (42 tuổi, quê TP Huế) về hành vi vi phạm giao thông được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ sáng ngày 14-3, trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân), đoạn qua khu vực cổng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, xe khách mang biển kiểm soát 51B-050… của nhà xe TMP đã dừng xe trả khách không đúng quy định.

Xe khách dừng sát ngã ba, chiếm gần hết làn xe máy, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp khó khăn, nhất là các phương tiện rẽ phải từ Trường Đại học Nông Lâm ra đường Đỗ Mười. Ảnh: PHẠM HẢI

Cụ thể, phương tiện này dừng chiếm gần hết phần đường dành cho xe máy, đồng thời đỗ sát khu vực ngã ba, gây cản trở các phương tiện lưu thông, đặc biệt là hướng rẽ phải từ khu vực Trường Đại học Nông Lâm ra đường Đỗ Mười. Hành vi trên khiến nhiều người dân bức xúc và ghi lại clip phản ánh.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, mời tài xế lên làm việc. Qua đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về lỗi dừng xe không sát lề đường bên phải theo chiều đi.

Nam tài xế làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: PC08

Theo quy định, tài xế bị xử phạt 700.000 đồng và cam kết không tái phạm.

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, hiện đơn vị duy trì tổ công tác chuyên rà soát dữ liệu từ camera giám sát và các nguồn thông tin do người dân cung cấp để phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.