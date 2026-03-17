CSGT TP.HCM thông tin vụ xe đầu kéo tông ô tô con, đẩy đi 15 m ở vòng xoay Gò Đậu 17/03/2026 12:26

(PLO)- CSGT TP.HCM thông tin vụ tai nạn tại vòng xoay Gò Đậu, xe đầu kéo đã đẩy ô tô con đi khoảng 15 m rồi mới dừng lại, vụ việc không gây thương vong.

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin chính thức về vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con xảy ra tại khu vực vòng xoay Gò Đậu đang lan truyền trên mạng xã hội.

CSGT TP.HCM thông tin vụ xe đầu kéo tông ô tô con, đẩy đi 15 m ở vòng xoay Gò Đậu.

Trước đó, ngày 12-3, trên Facebook xuất hiện thông tin về vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con tại khu vực vòng xoay Gò Đậu. Sau khi tiếp nhận, lực lượng thuộc Phòng CSGT TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại vòng xoay Gò Đậu (giao lộ Quốc lộ 13 – đường 30-4, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 61H-147... do ông HVQ (44 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển và xe đầu kéo 50H-454... kéo theo rơ-moóc 50RM-037... do ông ĐVL (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm lái.

Hình ảnh ghi lại xe đầu kéo đẩy ô tô con khoảng 15m. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm trên, ô tô con lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ đường Thích Quảng Đức về đường 30-4. Khi đến vòng xoay, tài xế rẽ trái để nhập vòng xoay nhưng thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía sau.

Sau va chạm, xe đầu kéo đẩy ô tô con đi khoảng 15 m mới dừng lại. Vụ việc không gây thương vong, ô tô con hư hỏng nhẹ. Sau đó, hai bên tự di chuyển phương tiện vào lề đường, thỏa thuận dân sự và rời khỏi hiện trường mà không trình báo cơ quan chức năng.

Hai tài xế làm việc với cơ quan công an. Ảnh: PC08

Nắm thông tin, Đội CSGT Bình Triệu đã trích xuất camera, mời các bên liên quan đến làm việc. Cơ quan chức năng xác định các bên không có mâu thuẫn trước đó và đã tự thỏa thuận bồi thường. Nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô con thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh, dựng lại hiện trường để xử lý theo quy định.