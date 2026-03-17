CSGT TP.HCM thông tin vụ xe đầu kéo tông ô tô con, đẩy đi 15 m ở vòng xoay Gò Đậu.

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã thông tin chính thức về vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con xảy ra tại khu vực vòng xoay Gò Đậu đang lan truyền trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 12-3, trên Facebook xuất hiện thông tin về vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô con tại khu vực vòng xoay Gò Đậu. Sau khi tiếp nhận, lực lượng thuộc Phòng CSGT TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Theo xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại vòng xoay Gò Đậu (giao lộ Quốc lộ 13 – đường 30-4, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 61H-147... do ông HVQ (44 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển và xe đầu kéo 50H-454... kéo theo rơ-moóc 50RM-037... do ông ĐVL (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm lái.
Thời điểm trên, ô tô con lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ đường Thích Quảng Đức về đường 30-4. Khi đến vòng xoay, tài xế rẽ trái để nhập vòng xoay nhưng thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía sau.
Sau va chạm, xe đầu kéo đẩy ô tô con đi khoảng 15 m mới dừng lại. Vụ việc không gây thương vong, ô tô con hư hỏng nhẹ. Sau đó, hai bên tự di chuyển phương tiện vào lề đường, thỏa thuận dân sự và rời khỏi hiện trường mà không trình báo cơ quan chức năng.
Nắm thông tin, Đội CSGT Bình Triệu đã trích xuất camera, mời các bên liên quan đến làm việc. Cơ quan chức năng xác định các bên không có mâu thuẫn trước đó và đã tự thỏa thuận bồi thường. Nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô con thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh, dựng lại hiện trường để xử lý theo quy định.
Phòng PC08 khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, các bên cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Việc tự ý di chuyển phương tiện hoặc rời khỏi hiện trường có thể gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.
Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, chú ý quan sát khi chuyển hướng, giữ khoảng cách và làm chủ tốc độ nhằm phòng ngừa tai nạn.