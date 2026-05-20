Khởi tố 24 bị can trong vụ án tại Công ty Luyện kim Việt Trung 20/05/2026 21:49

Tối 20-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 24 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan.

Các bị can bị khởi tố vào giữa năm 2025.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo Bộ Công an, việc mở rộng điều tra được thực hiện trên tinh thần quán triệt Nghị quyết 74/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV và chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan điều tra đang làm rõ các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong số 24 bị can vừa bị khởi tố, có 16 người bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nhóm này gồm nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ của VTM, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và một số đơn vị liên quan.

Các ông Ngô Sỹ Hiếu và Trần Trọng Mạnh (nguyên Phó Tổng giám đốc VTM), Đỗ Văn Cường (nguyên Kế toán trưởng VTM), Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường (nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM), Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng (nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam-VNS), Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Trọng Khôi (Phó Tổng Giám đốc VNS), Lê Xuân Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai-LAMICO), Tạ Quang Thiều (nguyên Tổng Giám đốc) và Nguyễn Đức Cường (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM); Nguyễn Chí Hùng (Tổng Giám đốc) và Trần Duy Tôn (chuyên viên Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO) cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Duy Dũng (nguyên Kế toán trưởng VTM) và Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM) cùng bị khởi tố hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trần Tuấn Dũng (thành viên HĐTV VTM) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Lê Ngọc Hưng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bùi Sỹ Ngọc (Trưởng phòng Vật tư VTM) về hai tội nhận hối lộ và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc) khởi tố bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi được VKSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội và yếu tố vụ lợi của các bị can, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.