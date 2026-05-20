Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức 20/05/2026 14:04

(PLO)- Bà Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị đề nghị truy tố về các tội tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, Nghệ An) về các tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). Ảnh CA.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm 22 bị can về các tội “tham ô tài sản”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) theo quy định.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn nên Chu Thị Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn giá có hóa đơn để thu tiền nhanh, phục vụ đầu tư dự án và tránh phải trích lập quỹ BOG.

Bị can Thành và Mai An Tuyên. Ảnh: CA.

Theo đó, Mai Anh Tuyên và Lê Thanh An chỉ đạo nhân viên tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn tại kho ở Hải Phòng và Nghệ An. Nguyễn Thị Bích Liên chỉ đạo kế toán thu tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản cá nhân rồi rút tiền đưa về quỹ công ty.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 107 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.366 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn VAT, qua đó không trích lập quỹ BOG số tiền hơn 67,3 tỉ đồng.

Để hợp thức sổ sách, Chu Thị Thành tiếp tục chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một công ty, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.344 tỉ đồng.

Tổng số tiền quỹ BOG bị chiếm đoạt được xác định là khoảng 79 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhằm cân đối lượng hàng tồn và phục vụ kê khai thuế, báo cáo quỹ BOG với cơ quan chức năng, từ năm 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức còn xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, số tiền thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn khống là hơn 20,6 tỉ đồng.