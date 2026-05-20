2 cựu cục trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 52 tỉ đồng nộp bằng khen để xin giảm án 20/05/2026 14:03

Ngày 20-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan nhiều đơn vị, tổ chức.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 34 bị cáo kháng cáo có mặt tại tòa. Có 10 bị cáo bổ sung nội dung kháng cáo, xin được hưởng án treo. Các bị cáo còn lại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (cùng là cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Chủ tọa cũng công bố việc bị cáo Nguyễn Thanh Phong nộp thêm các bằng khen, giấy khen trong công tác, Huân chương Lao động Hạng 3; bị cáo tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cứu người trong tình huống khẩn cấp. Bị cáo còn được nhiều đơn vị, tập thể lớp học, bạn bè có đơn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt…

Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi tòa xét xử sơ thẩm; ngoài ra bị cáo tự nguyện sung công quỹ để khắc phục cho bị cáo khác là 70 triệu đồng.

Đối với bị cáo Trần Việt Nga, bị cáo đã nộp tại cấp phúc thẩm là hơn 1,9 tỉ đồng; bị cáo cung cấp thêm các tài liệu mới có nhiều thành tích, khen thưởng trong công tác như Huân chương Lao động Hạng 3, bằng khen, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện…

Bị cáo Lê Hoàng, chồng bị cáo Trần Việt Nga, được một số tập thể, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Tương tự, các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết mới như được Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm có đơn xin áp dụng chính sách khoan hồng với các bị cáo để tòa phúc thẩm xem xét. Bị cáo Nguyễn Hùng Long trình bày đang điều trị bệnh tràn dịch màng phổi.

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo bản án sơ thẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Về phía doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Từ năm 2018-2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền sau đó hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ.

Sau khi được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga đồng ý chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù; bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Hùng Long, cựu cục phó An toàn thực phẩm, án 12 năm tù. Chồng bị cáo Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu cục phó Cục Phòng bệnh, bị tuyên 5 năm tù về tội nhận hối lộ.