Thi hành án dân sự TP.HCM khánh thành phòng truyền thống số 20/05/2026 09:08

(PLO)- Phòng truyền thống số góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp cho công chức, người lao động và quảng bá hình ảnh hệ thống THADS TP.HCM...

Chiều 19-5, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã tổ chức Lễ khánh thành Phòng truyền thống số THADS TP.HCM.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống THADS (19-7-1946 - 19-7-2026). Buổi lễ còn được tổ chức đúng dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng thêm ý nghĩa chính trị, tinh thần đối với hoạt động xây dựng và phát huy truyền thống của hệ thống THADS.

Ban lãnh đạo THADS TP.HCM cùng đơn vị phối hợp ấn nút khánh thành Phòng truyền thống số THADS TP.HCM. Ảnh: THADS TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo THADS TP.HCM nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động Phòng truyền thống số góp phần lưu giữ giá trị lịch sử, đổi mới công tác giáo dục truyền thống và nâng cao hiệu quả tuyên truyền thành tựu của hệ thống THADS thành phố qua các giai đoạn.

Phòng truyền thống số góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp niềm tự hào nghề nghiệp cho công chức, người lao động và quảng bá hình ảnh hệ thống THADS TP.HCM đến các đoàn công tác trong và ngoài ngành.

Đây cũng là hoạt động thể hiện quyết tâm của THADS TP.HCM trong đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả