THADS TP.HCM tìm tổ chức bán đấu giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan 24/04/2026 12:14

(PLO)- Sau khi thẩm định giá, THADS TP.HCM đã có thông báo để tìm tổ chức bán đấu giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan với giá khởi điểm hơn 4 tỉ đồng.

Theo thông báo, chấp hành viên THADS TP.HCM cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã kê biên, gồm: 1 túi Hermes màu trắng size 25, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi và 1 túi Hermes màu trắng size 30, không đính đá hay vật liệu gì bên trên.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Túi HERMES, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi có giá 1,771 tỉ đồng. Túi HERMES, màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên có giá: 2,343 tỉ đồng.

Tình trạng pháp lý: Tài sản để thi hành án.

Bị án Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Thời gian thành lập của tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 6 tháng gần nhất; có ít nhất 3 đấu giá viên, trong đó có ít nhất 1 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản cần bán.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của THADS TP.HCM, địa chỉ 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.