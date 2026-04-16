Nếu túi Hermès, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan không có ai mua, thì sao? 16/04/2026 15:15

(PLO)- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) có quy định về việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành.

Như PLO đã đưa tin, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa có quyết định về việc giảm giá tài sản lần 3 đối với du thuyền và hai tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan. Việc giảm giá tài sản nhằm phục vụ công tác bán đấu giá tài sản để THA.

Cơ quan này cũng đã ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan với giá hơn 4 tỉ đồng.

Trường hợp không có yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, Chấp hành viên sẽ tổ chức bán đấu giá hai chiếc túi này theo quy định.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, các tài sản như túi xách, du thuyền, tàu hạng sang... của bà Trương Mỹ Lan nếu không có người mua đấu giá thì sẽ được xử lý như thế nào?

ThS Hồ Quân Chính

ThS Hồ Quân Chính, Trưởng bộ môn đào tạo các chức danh THADS, Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM, cho biết Điều 104 Luật THADS 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) đã quy định về việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành.

Cụ thể, từ sau lần giảm giá thứ 2 trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được THA có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được THA.

Trường hợp người được THA đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được THA, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì chấp hành viên thông báo cho người phải THA biết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải THA nhận được thông báo về việc người được THA đồng ý nhận tài sản để THA, nếu người phải THA không nộp đủ số tiền THA và chi phí THA để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì chấp hành viên giao tài sản cho người được THA.

Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng, chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được THA để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được THA. Người phải THA, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được THA thì bị cưỡng chế THA.

Trường hợp người được THA không đồng ý nhận tài sản để THA, chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được THA vẫn không nhận để trừ vào số tiền được THA thì tài sản được giao lại cho người phải THA quản lý, sử dụng.

Trong trường hợp này, người phải THA không được đưa tài sản này tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi họ thực hiện xong nghĩa vụ THA.