THADS TP.HCM cưỡng chế kê biên 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan 28/01/2026 14:10

(PLO)- Trong số tài sản kê biên để thi hành án, có hai chiếc túi Hermes bạch tạng mà bà Trương Mỹ Lan từng có yêu cầu trả lại trong quá trình xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ngày 28-1, THADS TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Buổi làm việc diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 28-1, với sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện VKSND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan khác. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt tại buổi làm việc.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo thông báo về việc cưỡng chế thi hành án, THADS TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp kê biên đối với tài sản là 1 túi Hermes, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermes, màu trắng, size 30 không đính đá.

Ngoài ra còn có các tài sản khác bị cưỡng chế kê biên, gồm: 1 đồng hồ, 1 chiếc khăn vải màu xanh, 3 khăn quàng, 2 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo phông ngắn tay... mang các nhãn hiệu khác nhau.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10-2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại 2 chiếc túi Hermes bạch tạng.

Bà Trương Mỹ Lan khai, quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong số đó có 2 chiếc túi Hermes bạch tạng, một chiếc bà Lan mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Theo bà Lan, 2 chiếc túi có được là nhờ tên tuổi của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ. Giá trị 2 chiếc túi không đáng bao nhiêu, nhưng bà muốn xin lại để cho con cháu làm kỷ niệm.

Tại phần tuyên án, cấp sơ thẩm đã nhận định, 2 chiếc túi Hermes màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có, nên tiếp tục kê biên, thu giữ.

Xét xử phúc thẩm vào tháng 6-2025, bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu được trả lại 2 túi hiệu Hermes size 25, 30 màu trắng. Đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án.

Tòa phúc thẩm cho rằng, 2 chiếc túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo Lan là phù hợp.