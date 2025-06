Tòa nhận định về 2 chiếc túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 15/06/2025 11:17

TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ban hành bản án phúc thẩm vụ phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sơ thẩm tuyên án chung thân); 12 năm tù về tội rửa tiền; 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Các bị cáo khác đều được cấp phúc thẩm tuyên giảm nhẹ hình phạt (trừ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và Bùi Anh Dũng) từ 3 tháng đến 2 năm tù.

2 chiếc túi Hermes của bà Lan ra sao?

Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu được trả lại 2 túi hiệu Hermes size 25, 30 màu trắng. Đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án.

Cấp phúc thẩm cho rằng, 2 chiếc túi xách được xác định là tài sản của bị cáo Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo Lan là phù hợp.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước đó, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10-2024, bị cáo Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại 2 chiếc túi này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong số đó có 2 chiếc túi Hermes bạch tạng, một chiếc bị cáo Lan mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Bị cáo Lan trình bày thêm, 2 chiếc túi có được là nhờ tên tuổi của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ. Giá trị 2 chiếc túi không đáng bao nhiêu, nhưng bị cáo Lan muốn xin lại để cho con cháu làm kỷ niệm.

Tại phần tuyên án, cấp sơ thẩm đã nhận định, 2 chiếc túi Hermes màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có, nên tiếp tục kê biên, thu giữ.

Cháu của bị cáo Lan không được gỡ phong tỏa 7 tài khoản

Cũng trong nội dung kháng cáo, bị cáo Lan đề nghị giải tỏa các tài khoản đứng tên bị cáo (43 tỉ đồng) và các các tài khoản đứng tên 22 công ty thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để duy trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo giải quyết quyền lợi cho các trái chủ, vì không liên quan đến cá nhân bị cáo Lan.

Cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ thiệt hại của vụ án hơn 30.092 tỉ đồng, án sơ thẩm tuyên tiếp tục phong tỏa tài khoản của bị cáo là đúng quy định. Đối với tài khoản của 22 công ty, quá trình điều tra Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có các văn bản cam kết sử dụng số tiền đang bị ngăn chặn giao dịch trong tài khoản của các công ty này để đảm bảo khắc hậu quả của vụ án.

Mặt khác, các pháp nhân trên có liên quan trực tiếp đến việc phát hành trái phiếu nên cấp sơ thẩm tuyên tiếp tục duy trì việc ngăn chặn giao dịch để đảm bảo thi hành nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan là có căn cứ.

Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với 21 bất động sản tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ sở hữu, bị cáo Lan không đồng ý việc án sơ thẩm kiến nghị C03 - Bộ Công an giải tỏa việc ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản nêu trên mà đề nghị xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cấp phúc thẩm, quá trình điều tra đã chứng minh 21 quyền sử dụng đất và sở hữu căn hộ chung cư của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang hiện không liên quan đến vụ án, không thuộc sở hữu của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, cấp sơ thẩm kiến nghị C03 - Bộ Công an giải tỏa việc ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng là có căn cứ.

Ngân hàng SCB có trách nhiệm thực hiện thủ tục xuất kho, trả lại tài sản thế chấp là 21 quyền sử dụng đất do Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang làm chủ sở hữu cho khách hàng vay khi đã tất toán khoản vay theo quy định của SCB. Việc chấm dứt ngăn chặn, tạm ngừng giao dịch đối với các tài sản trên do C03 - Bộ Công an giải quyết theo thẩm quyền.

Cạnh đó, đối với kháng cáo của ông Trương Lập Hưng (cháu bị cáo Lan) đề nghị gỡ bỏ 7 tài khoản bị phong tỏa.

Cấp phúc thẩm xét thấy, 7 tài khoản đứng tên ông Hưng mở tại ngân hàng với tổng số tiền 64 tỉ đồng chưa được CQĐT xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền này có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án hay không.

Do đó, cấp sơ thẩm đã ngăn chặn giao dịch liên quan 7 tài khoản này (không phải là phong toả tài khoản như nội dung kháng cáo của ông Hưng). Đồng thời, kiến nghị giao Cơ quan CQĐT - Bộ Công an (C03) tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật là có căn cứ.