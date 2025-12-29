Vụ lật xe 9 người tử vong: Chồng thực hiện tâm nguyện dang dở của vợ 29/12/2025 18:11

(PLO)- Trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện đi Lào Cai khiến 9 người tử vong, có một nạn nhân đến từ TP.HCM là chị Huỳnh Thị Anh Đào (44 tuổi).

Đêm 26-12, chị Anh Đào rời TP.HCM, bay ra Hà Nội lúc khoảng 22 giờ. Vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chị cùng đoàn thiện nguyện tiếp tục lên đường, vượt quãng đường dài xuyên đêm, gần như không nghỉ ngơi, với mong muốn kịp có mặt tại điểm trao quà cho các em nhỏ vào sáng sớm hôm sau (27-12).

Hiện trường vụ lật xe làm 9 người tử vong.

Thế nhưng, trên hành trình đến điểm trường thôn Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai), tai nạn nghiệt ngã đã xảy ra. Chiếc xe chở đoàn thiện nguyện gặp sự cố, lật trên đoạn đường đèo quanh co, cướp đi sinh mạng của 9 người, khiến 9 người khác bị thương. Ước nguyện mang hơi ấm đến vùng cao của chị Anh Đào và các thành viên trong đoàn đã dang dở giữa đường.

Hay tin vợ gặp nạn, anh Hà Ngọc Hùng (chồng chị Anh Đào) lập tức bay từ TP.HCM ra Lào Cai. Giọng nghẹn lại, anh cho biết chuyến đi xuất phát hoàn toàn từ tâm nguyện của gia đình.

“Vợ chồng tôi muốn trực tiếp mang quà lên cho các cháu, để các em có thêm chút ấm áp. Đi đường xa, đêm khuya rất mệt, nhưng nghĩ đến các cháu, vợ tôi lại cố gắng”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Hùng (chồng của chị Anh Đào) trao cho đại điện nhà trường số tiền 50 triệu đồng với mong muốn thực hiện tâm nguyện còn dang dở của vợ. Ảnh: B.THẮNG

Gia đình anh không coi thiện nguyện là điều gì phô trương. “Khi nào có điều kiện, có duyên thì đi. Quan trọng là xuất phát từ tấm lòng”, anh nói. Với vợ chồng anh, mỗi chuyến đi không chỉ là trao quà, mà còn là dịp được tận mắt chứng kiến cuộc sống của trẻ em vùng cao, để thêm trân trọng những điều đang có và tiếp tục nuôi dưỡng mong muốn sẻ chia.

Sau tai nạn, toàn bộ vật dụng dự kiến trao tặng học sinh đều bị hư hỏng. Khi nhận khoản hỗ trợ dành cho gia đình nạn nhân tử vong từ UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai (tổng cộng 50 triệu đồng), anh Hùng đã quyết định trao lại toàn bộ số tiền này cho nhà trường, với mong muốn tiếp tục thực hiện tâm nguyện còn dang dở của vợ.

Công trình tưởng niệm, tri ân

Bà Vũ Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, cho biết đoàn thiện nguyện chủ yếu là các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tự nguyện liên hệ với nhà trường để trực tiếp trao quà cho học sinh. Tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng, gồm gần 150 bộ quần áo ấm, chăn ấm, cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, đồ thủ công và thảm xốp phục vụ việc dạy học.

Điểm trường thôn Tà Ghênh.

Ngày 29-12, bà Hà Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, cho biết nhà trường đang xin ý kiến chính quyền địa phương để xây dựng một công trình tưởng niệm, tri ân các nhà hảo tâm đã không may qua đời trong vụ tai nạn. Kinh phí dự kiến được trích từ số tiền anh Hùng trao lại cho nhà trường.

“Đây là mất mát rất lớn. Tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho thầy cô và học sinh vùng cao vô cùng đáng trân trọng. Chúng tôi mong có một hình thức tưởng niệm phù hợp để ghi nhớ nghĩa cử ấy”, bà Thủy xúc động nói.

Trước nỗi đau này, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn tới gia đình các nạn nhân, bày tỏ sự thương tiếc và tri ân sâu sắc đối với hành trình thiện nguyện còn dang dở nhưng chan chứa tình người.