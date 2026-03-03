Công bố kết luận của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ 03/03/2026 06:12

(PLO)- Bộ Công an thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng về việc Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an để nghỉ công tác từ ngày 1-3-2026.

Chiều 2-3-2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Công an TP Hà Nội.

Toàn cảnh Lễ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Kết luận của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đồng ý Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XV thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1-3-2026, tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng CAND và Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong gần 43 năm là lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí đã trải qua các chức vụ từ cấp Đội trưởng đến Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Đồng chí được Trung ương tín nhiệm, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên từ tháng 3-2014; được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5-2020, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là đảng viên, sĩ quan CAND tiêu biểu về phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin tưởng trao cương vị, trọng trách cao.

Đồng chí là cán bộ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng; có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên các cương vị công tác, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ luôn chủ động đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, khẳng định năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, quy tụ và đoàn kết thống nhất nội bộ. Cá nhân đồng chí và các đơn vị do đồng chí phụ trách, chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Đặc biệt, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Những thành tích, đóng góp của đồng chí Trần Quốc Tỏ đã được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao", Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn và tin tưởng bằng kinh nghiệm, trách nhiệm của mình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sẽ tiếp tục quan tâm, thường xuyên tham gia góp ý kiến với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự và vô cùng xúc động. Đồng chí cho biết bản thân vinh dự sớm được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng từ năm 1978. Trong suốt chặng đường binh nghiệp, đồng chí luôn cố gắng học hỏi, cầu thị lắng nghe, chuyên cần và đoàn kết.

Chia sẻ quá trình 48 năm học tập, công tác, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, để có được sự trưởng thành như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực cá nhân còn có sự quan tâm giáo dục, giúp đỡ, dìu dắt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng và cùng lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ

“Tôi vô cùng biết ơn và gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, cùng đồng chí, đồng nghiệp ở những nơi mà tôi đã từng học tập, công tác và chiến đấu trong suốt 48 năm qua.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân giao phó, về với đời thường cũng như mãi mãi về sau, tôi nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với ngành và với nhân dân; giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người Đảng viên, người cán bộ CAND nghỉ hưu mang quân hàm cấp Tướng, người công dân tốt, mẫu mực, luôn hướng về, nghĩ về những gì thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất và kỷ niệm sâu sắc nhất, luôn ủng hộ lẽ phải, đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, nói đi đôi với làm và tích cực ủng hộ những gì có ích trong điều kiện có thể”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu.