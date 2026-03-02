Trước biến động ở Trung Đông, Bộ Công Thương thông tin về nguồn cung xăng dầu trong nước 02/03/2026 14:36

(PLO)- Trước tình hình biến động tại Trung Đông, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã họp với hai nhà máy lọc dầu và một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu về nguồn cung.

Sáng nay, 2-3, trong khi Mỹ và Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Iran, giá dầu thô WTI có lúc tăng lên 71,27 USD/thùng, trong khi giá đóng cửa trước đó chỉ ở mức 67 USD. Giá dầu Brent có thời điểm tăng 9% lên 79,4 USD/thùng.

Hiện nay, nguồn dầu thô của Việt Nam đã suy giảm mạnh, phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất và lọc dầu. Vì vậy, bất kỳ biến động nào từ thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Đông, đều ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước, từ nguồn cung đến giá cả.

Dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tăng cao

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết Trung Đông là nguồn cung cấp dầu thô quan trọng của Việt Nam.

“Tôi dự đoán, ảnh hưởng từ thị trường Trung Đông, trong tháng 3, giá xăng dầu sẽ tăng cao nhưng nguồn cung có thể vẫn đảm bảo. Bắt đầu từ nửa đầu tháng 4, nguy cơ có thể xảy ra đứt gãy. Nếu chiến sự lan sang các nước lân cận thì tình hình còn căng thẳng hơn”- ông Thắng nhận định.

Bộ Công Thương cho biết nguồn nguyên liệu vẫn đủ để đảm bảo kế hoạch sản xuất xăng dầu đến hết tháng 3. Ảnh: AH

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, hiện ở khu vực Lâm Đồng, nhiều loại cây nông nghiệp đang vào mùa tưới chính. May mắn khu vực này vừa có mưa nên nhu cầu xăng dầu không tăng.

Tuy nhiên, nếu những ngày tới nắng nóng gia tăng, nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng lên sẽ gây áp lực rất lớn cho việc đảm bảo nguồn cung. Dù các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ ngay sau Tết, nhưng lượng dự trữ chỉ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 7-10 ngày.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, giải pháp đưa ra là cần đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ các thị trường khác như Nga, Trung Quốc hoặc khu vực ít bị ảnh hưởng bởi xung đột. Đồng thời, cần có các chính sách linh hoạt hơn để hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nguồn hàng.

Trước dự báo giá xăng dầu trong nước tăng cao, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng lo ngại tái diễn tình trạng đầu mối găm hàng cho đến khi các lô hàng mới về.

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp, sáng nay, tình trạng chiết khấu hoa hồng ở mức rất thấp đã lặp lại, phổ biến từ 50 - 250 đồng/lít, tùy khu vực. Với mức chiết khấu thấp như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu lại rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận âm.

Nguồn cung đảm bảo đến hết tháng 3

Trao đổi với PLO về tình hình nguồn cung xăng dầu cho thị trường, bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, hôm nay Cục họp với hai nhà máy lọc dầu và một số doanh nghiệp đầu mối. Các đơn vị cho biết nguồn nguyên liệu vẫn đủ để đảm bảo kế hoạch sản xuất đến hết tháng 3.

Theo đó, đối với nguồn xăng dầu thành phẩm nhập từ châu Á, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng từ trước nên nguồn hàng vẫn đang được vận chuyển về theo đúng tiến độ. Với nguồn dầu thô - nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu - được nhập khẩu với khối lượng lớn, trong đó có nguồn từ khu vực Trung Đông, cũng đang được vận chuyển.

“Trong tháng 3, về cơ bản nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước vẫn được đảm bảo và chưa bị ảnh hưởng đáng kể. Các nhà máy vẫn đảm bảo được nguồn hàng giao cho các doanh nghiệp đã ký” - bà Hiền nhấn mạnh.

Về biến động giá xăng dầu, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết hiện nay giá xăng dầu trong nước được điều hành theo chu kỳ 7 ngày/lần, cập nhật theo biến động giá thế giới. Do vậy, khi giá dầu thế giới tăng thì giá xăng dầu trong nước cũng tăng theo, đây là điều khó tránh khỏi.

Hiện nay, giá xăng dầu trong nước vẫn đang ở mức thấp - khoảng 21.000 đồng/lít xăng, trong khi những năm trước, có thời điểm giá xăng dầu lên tới 32.000 đồng/lít.

“Cơ quan quản lý hiện đang theo dõi sát diễn biến thị trường và xây dựng các phương án để báo cáo Chính phủ, từ đó có thể đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp nếu cần thiết. Việc sử dụng các công cụ điều tiết như Quỹ bình ổn giá sẽ được cân nhắc tùy theo mức độ biến động của thị trường” - lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chia sẻ thêm.