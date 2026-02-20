Ngày 4 Tết, giá xăng đồng loạt giảm 20/02/2026 14:46

Chiều nay, 20-2, liên bộ Công Thương -Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo quy định hiện hành, do thứ Năm ngày 19-2 trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nên kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19-2 được chuyển sang thực hiện vào hôm nay, 20-2.

Tại kỳ điều hành chiều nay, giá xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5 còn 18.634 đồng/lít, giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 khoảng 518 đồng/lít. Xăng A95 về mức 19.152 đồng/lít, giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Đối với các mặt hàng dầu thì giá được điều chỉnh theo chiều ngược lại. Dầu diesel tăng lên 18.525 đồng/lít, tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.615 đồng/lít, tăng 103 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 15.862 đồng/kg, tăng 293 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thời gian áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu; đó là IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bộ Công Thương cho biết bộ sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).