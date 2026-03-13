Hải quan gấp rút hướng dẫn thực hiện Nghị định 72 áp thuế nhập xăng dầu 0% 13/03/2026 09:26

(PLO)- Doanh nghiệp chỉ có 52 ngày để tận dụng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% với xăng dầu, do đó, Cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn việc triển khai Nghị định.

Cục Hải quan mới ban hành Công văn 13658 hoả tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định 72/2026 điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Nghị định 72 sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 26/2023.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu như xylene, condensate, naphtha, reformate, nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và một số loại kerosene được điều chỉnh về mức 0%.

Những mặt hàng xăng dầu được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Do đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tra cứu nội dung nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và website của ngành Hải quan để phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp thực hiện khai báo theo đúng quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 9-3. Các mức thuế suất được điều chỉnh đã được cập nhật trên hệ thống VNACCS/VCIS và tự động áp dụng khi đăng ký tờ khai hải quan.

Đáng chú ý, chính sách này chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, từ ngày 9-3 đến hết ngày 30-4, tương đương khoảng 52 ngày. Sau mốc thời gian này, các mức thuế sẽ quay trở lại theo quy định tại Nghị định 26/2023. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp cần nhanh chóng triển khai hoạt động nhập khẩu và hoàn tất thủ tục khai báo hải quan nếu muốn tận dụng ưu đãi thuế.

Cục Hải quan cũng lưu ý, với các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 9-3 đến trước ngày 11-3 nhưng khai báo mức thuế cao hơn mức thuế mới, doanh nghiệp cần thực hiện khai bổ sung để cơ quan hải quan xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định.