Hải quan gấp rút hướng dẫn thực hiện Nghị định 72 áp thuế nhập xăng dầu 0%

Cục Hải quan mới ban hành Công văn 13658 hoả tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện Nghị định 72/2026 điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu.
Nghị định 72 sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 26/2023.
Theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu như xylene, condensate, naphtha, reformate, nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và một số loại kerosene được điều chỉnh về mức 0%.
Do đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tra cứu nội dung nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và website của ngành Hải quan để phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp thực hiện khai báo theo đúng quy định.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 9-3. Các mức thuế suất được điều chỉnh đã được cập nhật trên hệ thống VNACCS/VCIS và tự động áp dụng khi đăng ký tờ khai hải quan.
Đáng chú ý, chính sách này chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, từ ngày 9-3 đến hết ngày 30-4, tương đương khoảng 52 ngày. Sau mốc thời gian này, các mức thuế sẽ quay trở lại theo quy định tại Nghị định 26/2023. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp cần nhanh chóng triển khai hoạt động nhập khẩu và hoàn tất thủ tục khai báo hải quan nếu muốn tận dụng ưu đãi thuế.
Cục Hải quan cũng lưu ý, với các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 9-3 đến trước ngày 11-3 nhưng khai báo mức thuế cao hơn mức thuế mới, doanh nghiệp cần thực hiện khai bổ sung để cơ quan hải quan xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định.
Theo Bộ Tài chính, hiện phần lớn xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam đến từ các nước ASEAN và Hàn Quốc, với mức thuế suất chủ yếu 0% theo các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp, việc nhập khẩu xăng dầu thành phẩm từ các thị trường này cũng có thể gặp trở ngại.
Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN là giải pháp nhằm tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp đầu mối tìm kiếm nguồn cung từ những thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, qua đó góp phần ổn định nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Theo kim ngạch nhập khẩu năm 2025, việc áp dụng mức thuế mới dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 1.024 tỉ đồng.