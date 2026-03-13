Cục trưởng Cục Thuế: Trọng tâm của cơ quan thuế là hỗ trợ hộ kinh doanh, không phải xử phạt 13/03/2026 07:22

(PLO)- Đại diện Cục Thuế khẳng định, trọng tâm giai đoạn đầu chuyển từ thuế khoán sang kê khai không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt, mà tập trung hỗ trợ thực chất.

Ngày 12-3, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững”.

Trọng tâm không phải xử phạt, mà là hỗ trợ

Tại hội thảo, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), nhấn mạnh, cơ quan thuế luôn ưu tiên hỗ trợ để bà con thực hiện đúng quy định và hạn chế tối đa những sai sót.

Trong giai đoạn đầu tiên của phương thức kê khai đối với hộ kinh doanh, trọng tâm của cơ quan thuế không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt, mà là tập trung vào để hỗ trợ thực chất, để bà con có thể thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: VGP

Cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ trực tuyến, đường dây nóng, các hình thức tư vấn từ xa để kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngành thuế cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời cung cấp miễn phí các tiện ích, dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh.

Mục tiêu là giúp bà con thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện hơn với thao tác đơn giản, dễ làm, dễ nhớ, giảm chi phí tuân thủ, giảm áp lực khi thực hiện nghĩa vụ theo phương thức thuế mới.

Trong thời gian tới, hệ thống công nghệ sẽ tiếp tục được nâng cấp theo hướng thông minh, thân thiện và hỗ trợ tốt hơn cho các hộ. Ví dụ như: đưa vào các ứng dụng gợi ý sẵn thông tin tờ khai; nhắc hạn kê khai; hỗ trợ trích nộp tiền từ tài khoản khi có sự đồng ý của người nộp thuế; cảnh báo sớm các sai sót để hộ có thể kịp thời điều chỉnh.

Những giải pháp này nhằm giúp bà con hạn chế lỗi kỹ thuật, giảm rủi ro do chưa quen để thực hiện một cách thuận lợi, tiện hơn. Trong trường hợp vướng mắc phát sinh, bà con có thể liên hệ trực tiếp với công chức quản lý thuế để được hỗ trợ hướng dẫn.

Thông tin và số điện thoại của công chức thuế được hỗ trợ niêm yết tại các trung tâm dịch vụ hành chính công xã, phường và đăng tải công khai trên các website của ngành thuế.

Cần sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng

Từ thực tế thời gian qua, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam, cho biết các hộ rất băn khoăn với vấn đề truy thu thuế. Mặc dù Nghị định 68, Thông tư 18 và công văn của cơ quan thuế đều khẳng định không truy thu, nhưng nhiều người vẫn lo lắng.

"Nếu nỗi sợ truy thu đó tồn tại, họ sẽ chỉ khai tăng nhẹ chứ không dám khai đúng. Như vậy, tình trạng giấu doanh thu sẽ tiếp tục tồn tại”, bà Cúc

Theo bà Cúc, ở thời điểm chuyển đổi này, cần có cách tiếp cận linh hoạt. Với những trường hợp không buôn lậu, không sản xuất hàng giả, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, thì nên khuyến khích họ kê khai trung thực từ bây giờ, chấp nhận bỏ qua một số sai sót trước đây để tạo điểm dừng, giúp hệ thống trở nên minh bạch hơn.

Chủ tịch VTCA chỉ ra loạt vướng mắc của hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Thị Cúc, các hộ, cá nhân kinh doanh cũng lo lắng việc xử lý khác nhau về truy thu thuế giữa cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Ví dụ, cơ quan quản lý thị trường có thể xác định hàng hóa là hàng giả, hàng nhái, đặc biệt tại một số chợ như Ninh Hiệp, nhiều mặt hàng gắn nhãn thương hiệu nước ngoài nhưng thực chất là hàng nhái. Khi đó, các cơ quan như quản lý thị trường hoặc cơ quan điều tra có thể xử lý, trong khi cơ quan thuế lại không truy thu.

Vì vậy, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề nghị cần có hướng dẫn thống nhất giữa các cơ quan chức năng, có thể dưới dạng thông tư liên bộ, để xác định rõ trường hợp nào được miễn truy thu, trường hợp nào phải xử lý. Có như vậy, các hộ kinh doanh mới yên tâm.