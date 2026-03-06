Chi tiết về khai thuế, tính thuế, nộp thuế...của cá nhân và hộ kinh doanh 06/03/2026 07:58

(PLO)- Theo Nghị định 68, hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản và số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngày 5-3, Chính phủ ban hành Nghị định 68 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị định này quy định chi tiết về khai thuế, tính thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử...

Hộ kinh doanh phải thông báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Theo Nghị định 68, hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cũng như số hiệu ví điện tử mở tại các tổ chức trung gian thanh toán liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quy định này được xem là bước tăng cường quản lý doanh thu thực tế phát sinh, bảo đảm việc kê khai và nộp thuế đúng và đủ theo doanh thu.

Bên cạnh đó, Nghị định 68 nhấn mạnh, hộ, cá nhân kinh doanh tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định số thuế phải nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.

Hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả các số tài khoản và số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: MINH TRÚC

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì hộ, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo.

Còn nếu hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh doanh thu thực tế trên 500 triệu đồng trong năm thì thực hiện khai thuế, nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng.

Nếu hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện từ có mã của cơ quan thuế, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động tạo lập tờ khai để hỗ trợ việc khai thuế, tính thuế.

Tuy nhiên, Nghị định nhấn mạnh, việc hỗ trợ của cơ quan thuế không thay thế trách nhiệm khai thuế và xác định số thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh.

Nghị định cũng quy định rõ, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế GTGT hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế GTGT năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Song, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể đăng ký với cơ quan thuế.

Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế GTGT năm trước chưa đến 1 tỉ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu tính thuế từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán phải tự kê khai, nộp thuế

Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các chủ nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số trong việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh trong một số trường hợp.

Cụ thể, chủ nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số trong nước hoặc nước ngoài có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thay số thuế đã khấu trừ với mỗi giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh.

Còn hộ kinh doanh, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa kinh doanh tại địa điểm cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có doanh thu năm tổng hợp trên 3 tỉ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng lựa chọn khai thuế TNCN theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế TNCN theo năm.

Số thuế TNCN đã được chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế TNCN phải nộp.