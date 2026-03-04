70% LPG nhập từ Trung Đông nhưng doanh nghiệp Việt cho biết không gián đoạn nguồn cung 04/03/2026 08:35

(PLO)- Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG (Khí gas), LNG (Khí thiên nhiên hóa lỏng) cho nhu cầu trong nước tháng 3,4-2026.

Xung đột căng thẳng tại Trung Đông đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường dầu, khí toàn cầu.

Tại Việt Nam, nguồn LPG chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của cả nước đến từ thị trường Trung Đông.

Sự kiện chiến tranh tại Trung Đông vừa qua đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ một số doanh nghiệp lớn trong ngành thì các doanh nghiệp này đã chủ động các giải pháp và vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và thời gian sắp tới.

Cụ thể, Tổng Công ty Khí Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) cho biết, doanh nghiệp này đã triển khai đa dạng hoá nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài Trung Đông; đồng thời cân đối nguồn hàng nhập khẩu đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu cho thị trường nước ngoài.

Song song, Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng tăng lượng LPG sản xuất nội địa của hai Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ, dự kiến tăng 5% sản lượng khí cung cấp cho thị trường. Cùng đó là tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng (đã triển khai từ 2023) để khách hàng có thể sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG thay thế cho LPG khi cần.

“Với các giải pháp trên, Công ty vẫn đảm bảo khả năng cung ứng LPG cho nhu cầu trong nước trong tháng 3 và thời gian sắp tới”, Tổng Công ty Khí Việt Nam khẳng định.

PV GAS là đơn vị tiên phong cung ứng LNG.

Đối với khí tự nhiên hóa lỏng - LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng cho hay để chuẩn bị trước cho những biến động chính trị tại khu vực Trung Đông và toàn cầu, doanh nghiệp đã thu xếp thành công hai chuyến tàu LNG, mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn từ Qatar thời điểm trước xung đột và từ Đông Nam Á ở mức giá cạnh tranh (so với thời điểm hiện tại, giá đã tăng 50%) và đang tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến thứ ba.

“Tồn kho khả dụng hiện tại khoảng 15.000 tấn LNG. Với các chuyến hàng nhập khẩu đã thu xếp thành công, chúng tôi đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4-2026. Từ tháng 5, công ty tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu”, Tổng Công ty Khí Việt Nam cho biết.