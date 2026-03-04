Nhà kinh doanh nỗ lực đảm bảo nguồn cung gas tại Việt Nam 04/03/2026 07:55

(PLO)- Thị trường gas trong nước đang đứng trước biến động mạnh khi nguồn cung gas bị siết chặt.

Thị trường gas trong nước đang đứng trước biến động mạnh khi nguồn cung bị siết chặt. Cùng lúc, giá thế giới liên tục leo thang do xung đột tại Trung Đông khiến doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh gas bị cắt giảm sản lượng.

Đại diện một công ty gas cho hay, đơn vị vẫn chủ yếu mua hàng từ Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí PV Gas Trading. Ngay từ Mùng 6 Tết, doanh nghiệp đã thông báo cắt giảm sản lượng cho đầu mối.

Bình thường công ty được giao từ 72 đến 93 tấn/ngày nhưng nay chỉ còn 24 đến 48 tấn/ngày. Đặc biệt, công ty này vừa thông báo dừng cung cấp cho đầu mối từ tháng 3. Trong tuần này, các bên sẽ có cuộc họp khẩn để bàn về nguồn hàng.

Một số công ty gas cho biết nguồn cung trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu. Phần còn lại Việt Nam buộc phải nhập khẩu. Các đơn vị kiến nghị cho phép được chiết gas sang bình 6kg nếu nguồn cung khan hiếm để đảm bảo phục vụ mọi khách hàng.

Nếu thiếu hụt nghiêm trọng, người tiêu dùng sẽ chuyển sang dùng bếp điện. Khi thị trường ổn định trở lại, việc thuyết phục khách hàng quay lại dùng gas sẽ không dễ dàng.

Bên cạnh nguồn cung, các công ty gas cũng cho biết thêm giá gas thế giới đang tăng từng ngày. Đầu tháng 3, giá gas dự báo tăng 24 USD/tấn nhưng đến nay đã vọt lên 54 USD/tấn. Mức này tương đương mức tăng gần 20.000 đồng/bình.

Nếu tình hình kéo dài, giá có thể tiếp tục tăng thêm 100 USD/tấn, tương đương tăng khoảng 40.000 đồng/bình 12kg.

Các công ty gas lo lắng nguồn cung thiếu hụt kéo dài khiến giá tăng cao.

Nhiều đơn vị thông báo tình huống bất khả kháng

Một số đại lý gas cho biết đã nhận được thông báo từ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT GAS. Đơn vị này nhận định nguồn hàng tháng 3 có khả năng biến động khó lường do tình hình thế giới phức tạp. Công ty đề nghị khách hàng chủ động kế hoạch lấy hàng và kinh doanh.

VT GAS cam kết cung cấp đủ hàng trong tháng 3 với mức bằng sản lượng bình quân ba tháng trước đó.

Tuy nhiên, khách hàng phải nhận tối thiểu 60% sản lượng trong thời gian từ ngày 1-3 đến 20-3-2026. Nếu không đạt mức này, công ty chỉ cấp thêm 40% sản lượng bình quân cho những ngày còn lại của tháng.

Trước đó vào ngày 2-3, Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí-PV Gas Trading đã gửi công văn khẩn đến khách hàng khu vực miền Nam. Thông báo đề cập đến tình huống bất khả kháng liên quan đến nguồn cung.

Nhà cung cấp quốc tế của họ thông báo sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL luaymah (Saudi Aramco) hôm 23-2 đã làm gián đoạn cung cấp các lô hàng Propane và Butane.

Sự cố này khiến toàn bộ lô hàng LPG giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PV Gas dự kiến từ ngày 10-3 bị tạm dừng.

Nguyên nhân thứ hai là xung đột vũ trang tại Trung Đông ảnh hưởng đến hành trình tàu qua eo biển Hormuz. Tính đến chiều 2-3, ít nhất hai tàu VLCC đã bị trúng tên lửa khi qua eo biển này.

Một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp cũng bị tấn công và phát sinh hư hại nghiêm trọng.

Vì lý do an toàn, tạm thời toàn bộ tàu chở LPG lạnh Trung Đông theo cam kết từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4 của các nhà cung cấp chưa có kế hoạch giao hàng cho PVGas Trading.

Tình huống này buộc PV Gas Trading phải giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu từ nay đến ngày 10-3. Đồng thời, đơn vị tạm thời chưa có khả năng thu xếp giao hàng từ nguồn nhập khẩu cho các công ty từ sau ngày 10-3.

Đây là tình huống ngoài tầm kiểm soát nên doanh nghiệp rất mong khách hàng thông cảm và chia sẻ.

PV Gas Trading đang nhanh chóng liên hệ đối tác để thu xếp nguồn hàng thay thế với chi phí hợp lý nhất. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất khó khăn vì toàn bộ thị trường Đông Á đang khan hàng.

Thậm chí, Thái Lan đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu. Trước mắt, công ty đề nghị khách hàng chủ động cân đối tiêu thụ hoặc thu xếp nguồn thay thế tạm thời khác trước khi hai bên có các giải pháp khả thi tiếp theo.