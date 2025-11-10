PV GAS tăng tốc về đích 2025, đặt kế hoạch 2026 tăng trưởng '2 con số' 10/11/2025 15:17

(PLO)- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang tiến những bước vững chắc trong chặng cuối của năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Đây là dấu mốc thể hiện quyết tâm chuyển mình toàn diện trong mô hình quản trị và kinh doanh, hướng đến phát triển bền vững, hiệu quả nhằm giúp PV GAS giữ vững vị thế số 1 và dẫn dắt thị trường khí.

Động lực từ kinh doanh quốc tế và sản phẩm mới

Trong 10 tháng năm 2025 và dự kiến cả năm 2025, PV GAS đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển mới trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Năm 2026, PV GAS đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 10% so với thực hiện năm 2025, với nhiều chỉ tiêu dự kiến sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và chuyển đổi số toàn diện.

PV GAS tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng tốc trong giai đoạn tới.

Bên cạnh việc duy trì vai trò chủ lực trong chuỗi giá trị khí của Việt Nam, PV GAS đang chủ động mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sạch và công nghệ thông minh. Đáng chú ý, PV GAS dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm Hydro xanh (H₂ xanh) tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố) từ quý I-2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu “Hành trình năng lượng xanh”.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và tự động hóa, PV GAS đang triển khai giai đoạn 1 Dự án Nhà máy thông minh tại Nhà máy Xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau), đồng thời chuẩn bị mở rộng mô hình quản trị thông minh sang cụm kho cảng Thị Vải, hướng đến tiêu chuẩn quản lý, vận hành, logistics theo chuẩn quốc tế. Song song đó, công ty PV GAS Logistics đã được thành lập sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics chuyên biệt cho ngành công nghiệp khí, đóng góp tích cực vào doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2026.

Chiến lược giai đoạn 2026 – 2030: Khẳng định vị thế số 1

Giai đoạn 2026 – 2030 được PV GAS xác định là giai đoạn bản lề trong đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo với tổng giá trị đầu tư ước tính khoảng 3,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 8-10%/năm, hướng đến việc chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên trong nước, 65 – 75% thị phần LPG và LNG toàn quốc, đồng thời tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh và dịch vụ quốc tế, phấn đấu vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu trong bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2030.

PV GAS cũng xác định 4 động lực tăng trưởng chính cho giai đoạn tới: i) Phát triển đồng bộ chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn, trung nguồn, đến hạ nguồn; ii) Ưu tiên đầu tư các LNG-Hub tại các khu vực kết nối với hạ tầng công nghiệp khí sẵn có, góp phần chủ lực hình thành các Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia của Petrovietnam; iii) Phát triển thị trường khí, đa dạng hoá thị trường tiêu thụ, lấy kinh doanh quốc tế làm động lực, với mục tiêu kinh doanh quốc tế chiếm từ 30-35% tổng doanh thu; iv) Tiên phong trong phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh, với mục tiêu sản phẩm, dịch vụ mới đến năm 2030 đạt 25% cơ cấu doanh thu.

PV GAS quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục giữ vững vai trò đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp khí Việt Nam

Những mục tiêu này cho thấy sự chuyển dịch mô hình kinh doanh quyết liệt của PV GAS, không chỉ giữ vững vai trò chủ lực trong ngành công nghiệp khí truyền thống mà còn mở rộng chuỗi giá trị, vươn ra thị trường quốc tế và tiên phong trong xu hướng năng lượng xanh tại Việt Nam. Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng tiên phong, tập thể PV GAS quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để chinh phục những đỉnh cao mới trong giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục giữ vững vai trò đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp khí Việt Nam, góp phần quan trọng vào hành trình thắp lửa non sông, vì tương lai bền vững của đất nước.