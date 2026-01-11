Combo quà Tết 2026: Từ mỡ heo bình dân đến thịt bò thượng hạng ra chợ 11/01/2026 07:57

(PLO)- Xu hướng thị trường quà Tết năm nay dịch chuyển mạnh từ các mặt hàng xa xỉ sang nhu yếu phẩm thiết thực như gia vị, dầu ăn, nước mắm.

Tết là mùa tiêu dùng cao điểm nhất trong năm, trong đó quà tặng trở thành phân khúc sôi động nhất. Bối cảnh hiện nay cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đồng thời đặt tiêu chí an toàn thực phẩm lên hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm.

Nắm bắt tâm lý này, nhiều doanh nghiệp, siêu thị đã cam kết mạnh mẽ về chất lượng đi kèm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chiết khấu cao từ 15% đến 32% để kích cầu. Các sản phẩm cũng được tung ra trải dài từ bình dân đến cao cấp nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Đa dạng phân khúc từ bình dân đến cao cấp

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết thị trường Tết 2026 ghi nhận sức mua phục hồi nhưng phân hóa rõ giữa các nhóm khách hàng. Xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, chi tiêu tiết kiệm và mua sắm đa kênh tiếp tục gia tăng.

Theo đó, Saigon Co.op giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết 2026 với sản phẩm nhãn riêng Co.op làm chủ lực. Các giỏ quà được thiết kế theo tiêu chí đủ, đúng và tiết kiệm, thành phần được chọn lọc từ sản phẩm phục vụ mâm cúng và bữa cơm sum họp như trà lài, gạo thơm ST25, mì trứng, nui rau củ, gia vị và đặc sản Tết.

Bộ sưu tập gồm ba phân khúc Sum Vầy, Phúc Lộc, Đoàn Viên với mức giá 99.000-199.000 đồng/hộp, đang được giảm giá đến 28%. Bên cạnh giỏ quà đóng sẵn, hệ thống cũng chuẩn bị loạt mẫu hamper Tết cho nhu cầu đặt hàng đa dạng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đại diện Lotte Mart cho biết Tết năm nay đơn vị này mang đến thị trường bộ sưu tập giỏ quà "Trao quà Tết kết lộc Xuân". Các mẫu giỏ quà vừa đậm dấu ấn cổ truyền, vừa hiện đại sang trọng, có mức giá từ 199.000 đến 2.070.000 đồng.

Bên cạnh giỏ quà Tết, người tiêu dùng có thể lựa chọn hộp quà trái cây, hộp quà sâm để tặng sức khỏe tới người thân. Đơn cử, giỏ quà Tết Đủ Đầy có giá 199.000 đồng, Xuân Tươi Vui giá 229.000 đồng, hộp quà Đón Xuân giá 279.000 đồng.

Đặc biệt, Lotte Mart còn đưa ra những mẫu hộp quà trái cây, thịt bò thượng hạng với chất lượng tuyển chọn. Điển hình như hộp Wagyu L’Grow cao cấp có giá 1.990.000 đồng, lê Hàn Quốc, nho Mẫu Đơn Hàn Quốc có giá 599.000 đồng.

Trong khi đó, Trung tâm Phân phối Satra cũng chuẩn bị hơn 40 mẫu giỏ quà Tết, bao gồm các sản phẩm từ thực phẩm mặn, ngọt thiết yếu. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể tùy biến giỏ quà tặng theo yêu cầu.

"Nhiều mẫu giỏ quà là nhãn hàng riêng Satra. Các túi hàng an sinh xã hội cũng được chuẩn bị trang trọng, phù hợp làm quà tặng số lượng lớn", đại diện Satra chia sẻ.

Thị trường quà Tết đa dạng phân khúc giá. Ảnh: M.TRANG

Sản phẩm tiện lợi và chiến lược theo kênh mua sắm

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Vissan cho biết công ty đã nắm bắt xu hướng tiêu dùng ưu tiên sự tiện lợi và đảm bảo sức khỏe. Đơn vị này liên tục cải tiến và ra mắt các sản phẩm mới như giò bì ớt xiêm, xúc xích Hotdog Wow!, mỡ heo Bếp Việt. Ngoài ra còn có chả chiên, lạp xưởng Mai Quế Lộ Mini và dòng xúc xích cao cấp Bavaria đậm tinh hoa ẩm thực Đức.

Đặc biệt, Vissan tung ra Combo quà Tết dành cho đa dạng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng mà còn giúp các gia đình tối ưu thời gian chế biến trong những ngày Tết bận rộn. Hiện tại, Vissan áp dụng ưu đãi mua 2 tính tiền 1 cho một số dòng sản phẩm tại hệ thống cửa hàng khu vực TP.HCM.

Ở nhóm hàng bánh kẹo, đại diện Orion Việt Nam cho biết thay vì áp dụng một công thức chung, đơn vị này tiếp cận quà Tết từ góc nhìn hành vi tiêu dùng. Dựa trên đặc điểm của từng kênh mua sắm, Orion thiết kế sẵn các lựa chọn phù hợp.

Tại hệ thống siêu thị, người tiêu dùng thường chọn các bộ quà chỉn chu để biếu tặng người thân hay đối tác. Với các tiệm tạp hóa truyền thống, người dân lại ưu tiên sản phẩm thân thuộc để sử dụng hoặc biếu tặng hàng xóm. Do đó, công ty đã mở rộng danh mục bánh kẹo Tết theo hướng đa dạng hóa, từ sản phẩm dễ mua đến những bộ quà hộp thiếc sang trọng hoặc đã phối sẵn.

Đơn cử như bộ sản phẩm quà Tết "Đậm chất Xuân" với họa tiết thêu và hoa văn xuân đặc sắc. Mỗi hộp quà là một bức tranh xuân rực rỡ, sắc chỉ thêu khắc họa hình ảnh ngựa Bính Ngọ mạnh mẽ, hoa mai nở rộ và họa tiết phúc lộc tràn đầy năng lượng. Hay hộp quà "Tết An - Tình thêm gắn kết" với mức giá đa dạng từ bình dân đến trung, cao cấp, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng của người Việt Nam.

"Với thông điệp 'Tết có An là nhà có Tết', Orion kỳ vọng sẽ đồng hành cùng người tiêu dùng giảm áp lực mua sắm. Chúng tôi mong muốn mùa Tết 2026 trở nên đủ đầy và ý nghĩa hơn", đại diện Orion nhấn mạnh.

Sở Công thương khuyến khích nhiều doanh nghiệp tham gia tick xanh trách nhiệm. Ảnh: TÚ UYÊN ﻿

Bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc khối kinh doanh công ty Numerator Việt Nam nhận định tâm lý "chi tiêu thông minh" đang dẫn dắt thị trường trong bối cảnh kinh tế biến động. Người dân sẽ cân nhắc kỹ về tính bổ ích và sự cần thiết trước khi quyết định mua sắm.

Xu hướng thị trường quà Tết năm nay dịch chuyển mạnh từ các mặt hàng xa xỉ sang nhu yếu phẩm thiết thực như gia vị, dầu ăn, nước mắm. Những món quà có thể sử dụng hằng ngày sẽ được ưa chuộng hơn các loại rượu ngoại đắt tiền nhưng ít tính ứng dụng.

Ngoài ra, bà Nga cũng cho rằng chất lượng và cảm xúc là yếu tố dẫn dắt hành vi mua sắm mới. Các chương trình khuyến mãi xuất hiện dày đặc khiến người tiêu dùng nảy sinh tâm lý mặc định sản phẩm phải giảm giá mới mua. Tuy nhiên, nếu sản phẩm thực sự thiết yếu, người tiêu dùng sẽ tự tìm đến dù có ưu đãi hay không.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP.HCM) cho biết Sở đã đề nghị các đơn vị bình ổn và siêu thị chủ động nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Song song đó, các đơn vị cam kết không tăng giá bán, đẩy mạnh khuyến mãi giảm giá sâu trước, trong và sau Tết. Các nhóm hàng trọng tâm gồm thịt gia súc, gia cầm và trứng gia cầm. Ngoài ra, doanh nghiệp được khuyến khích tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" để kiểm soát chất lượng, ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.