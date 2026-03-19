Nông sản rớt giá mạnh, siêu thị tại TP.HCM đồng loạt ra tay hỗ trợ 19/03/2026 10:40

(PLO)- Nhiều mặt hàng nông sản từ trái cây đến rau củ tại TP.HCM đang giảm giá mạnh do nguồn cung dồi dào nhưng sức mua chưa cao, xuất khẩu gặp khó.

"Xổ rẻ 5.000 đồng/kg cam" hay "dưa hấu 8.000 đồng/kg", "thanh long đồng giá 10k"... là những tấm biển quảng cáo hoặc lời rao mà nhiều thương lái, tiểu thương đang bán nông sản tại các tuyến đường tại TP.HCM.

Giá nhiều mặt hàng xuống thấp

Khảo sát dọc một số tuyến đường như Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Quang Trung... tại TP.HCM cho thấy cam sành đang được bán 5.000 đồng/kg, với nhiều điểm bán theo kích cỡ trái giá bán từ 5.000 - 14.000 đồng/kg, còn dưa hấu khoảng 8.000 - 10.000 đồng một kg. Một số loại trái cây khác như thanh long, ổi, xoài, chuối... các loại cũng có mức giá từ 10.000 đồng/kg.

Cam sành đang được bán với nhiều mức giá từ 5.000 - 14.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Ảnh: THU HÀ

Nhiều trái cây giá rẻ được bán tràn lan trên các vỉa hè tại TP.HCM. Ảnh: THU HÀ

Một tiểu thương bán gần chợ Thạch Đà, phường Thông Tây Hội cho biết năm nay giá nông sản rất rẻ nhưng sức mua lại yếu. Đơn cử với dưa hấu, trước Tết giá dưa hấu bán đổ đống từ 15.000 - 20.000 đồng/kg thì nay giá chỉ còn 8.000 đồng/kg.

Tiểu thương này cho biết năm nay nguồn cung dưa hấu từ các tỉnh như Long An, khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai đang khá dồi dào, khiến cung nhiều hơn cầu, đã đẩy giá bán lẻ xuống thấp. Dù vậy, sức mua không cao dẫn tới lượng hàng tồn vẫn còn.

"Để tránh hư hỏng, chúng tôi phải tới từng quán cà phê, nước ép để mời lấy sỉ, thay vì chỉ bán tại chợ", người này chia sẻ.

Xoài, thanh long... đang vào vụ thu hoạch nhưng giá lại khá rẻ. Ảnh: THU HÀ

Không chỉ trái cây, nhiều mặt hàng nông sản như cà chua, dưa leo, rau cải... cũng đồng loạt giảm giá so với mức bán trước và trong Tết. Đơn cử với cà chua, nếu như trước Tết giá bán từ 45.000 - 60.000 đồng/kg thì nay giá bán tại chợ chỉ dao động 15.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại. Bông cải xanh, bí đỏ cũng bán đồng giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bông, đậu cove từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, tùy điểm bán...

Nỗi lo "dư cung - giá thấp - sức mua kém" cũng đang đè nặng trên vai các hộ nông dân ở nhiều tỉnh thành.

Tại Gia Lai, dù đang vào vụ thu hoạch dưa hấu nhưng giá dưa lại xuống thấp từ 2.000 đồng/kg, nhưng đầu ra lại ì ạch khiến nông dân tại các vùng canh tác này đứng trước nỗi lo lỗ nặng.

Tại Cà Mau, nhiều hộ trồng bí đỏ tại xã Khánh Bình và xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau đang rơi vào cảnh hàng trăm tấn bí đỏ dù đã quá lứa nhưng vẫn nằm ngoài ruộng vì không có thương lái đến thu mua. Theo đó, giá bí đỏ đang xuống thấp, từ khoảng 13.000 đồng/kg trước Tết, nay chỉ còn khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg - mức giá thấp hơn so với giá vốn của nông dân bỏ ra.

Nhiều chuỗi bán lẻ nỗ lực hỗ trợ đầu ra cho nông sản

Trước những ghi nhận về khó khăn đầu ra của một số vùng canh tác dưa hấu, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp chế biến, phân phối thực phẩm; các siêu thị, chuỗi cửa hàng và các chợ trên địa bàn cả nước phối hợp hỗ trợ kết nối tiêu thụ dưa hấu của địa phương.

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi các đơn vị bán lẻ, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ đầu ra cho hàng trăm tấn bí đỏ quá lứa cho nông dân.

Tại các chuỗi siêu thị ở TP.HCM, để chung tay hỗ trợ đầu ra, những điểm bán này đang tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi cho nông sản Việt.

Đơn cử, ghi nhận tại siêu thị Co.opmart khu vực TP.HCM, dưa hấu Gia Lai hiện được bán với giá khoảng 6.900 đồng/kg, thu hút đông đảo người tiêu dùng. Nhiều khách hàng cho biết mức giá này khá dễ tiếp cận nên họ chủ động mua nhiều hơn để ủng hộ nông dân.

Tương tự tại siêu thị Go! và Tops Market cũng đã triển khai chương trình “Đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai”. Theo đó, dưa hấu ruột đỏ được bán không lợi nhuận với giá khoảng 7.500 đồng/kg tại các siêu thị GO! khu vực miền Trung và 8.500 đồng/kg tại các siêu thị GO!, Tops Market ở miền Nam và miền Bắc.

Theo kế hoạch của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chương trình sẽ kéo dài đến hết vụ dưa hấu với sản lượng dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn. Đơn vị này cho biết việc đưa dưa hấu vào hệ thống siêu thị với mức giá thấp nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm nhiều hơn, đồng thời góp phần giải quyết đầu ra cho nông dân, từ đó giảm áp lực hàng tồn cho nông sản.