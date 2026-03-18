Tỏi Lý Sơn rớt giá chỉ còn 30.000 đồng/kg, nông dân lo sốt vó 18/03/2026 15:18

(PLO)- Tỏi Lý Sơn đạt năng suất cao nhờ thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, giá thu mua xuống thấp chỉ còn từ 30.000 đến 35.000 mỗi kg.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nông dân đang tất bật thu hoạch tỏi đông xuân 2025–2026. Sau hơn 4 tháng gieo trồng, vụ tỏi năm nay phát triển tốt, củ to, đều, năng suất khá cao.

Năng suất cao nhưng giá thấp

Tỏi là cây trồng chủ lực của người dân Lý Sơn, được ví như “vàng trắng” vì mang lại giá trị kinh tế lớn. Năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất bình quân đạt khoảng 5–6 tạ tỏi tươi mỗi sào.

Trên đảo Lý Sơn, người dân đang vào mùa thu hoạch tỏi.

Dù được mùa, giá tỏi hiện ở mức thấp. Thương lái thu mua tỏi tươi dao động từ 30.000–35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của người trồng.

Ông Đặng Hạnh (trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) cho biết năm nay tỏi phát triển tốt, năng suất cao nên bà con phấn khởi khi bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, giá thu mua thấp khiến nhiều hộ không khỏi lo lắng.

“Với mức giá hiện tại, nhiều nông dân lựa chọn phơi khô và bảo quản tỏi để chờ giá tăng mới bán. Chi phí trồng tỏi bây giờ cao nên giá thấp quá thì bà con rất lo. Rất nhiều người dân trong đó có tôi hiện đang phơi tỏi khô, trữ lại chờ giá tốt hơn”, ông Hạnh chia sẻ.

Tỏi năm nay cho năng suất cao, song giá giảm mạnh.

Theo người dân, chi phí sản xuất tỏi những năm gần đây tăng mạnh. Để trồng một sào tỏi, nông dân phải đầu tư khoảng 20 triệu đồng, gồm: giống, phân bón, nhân công và cải tạo đất.

Với mức chi phí hiện nay, giá tỏi tươi phải đạt khoảng 50.000 đồng/kg trở lên nông dân mới có lãi. Trong khi đó, giá hiện tại thấp hơn nhiều nên nhiều hộ lo nguy cơ thua lỗ. Tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” tiếp tục lặp lại, khiến đầu ra của tỏi Lý Sơn vẫn thiếu ổn định.

Tìm hướng ổn định đầu ra cho tỏỉ

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, vụ tỏi đông xuân 2025-2026, nông dân trên đảo xuống giống khoảng 314 ha. Đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 50% diện tích, năng suất ước đạt khoảng 80 tạ/ha.

Dù sản lượng đạt khá, giá thu mua lại ở mức thấp nên nhiều hộ chưa mạnh dạn bán ra, thay vào đó phơi khô, bảo quản chờ thời điểm phù hợp.

Phơi tỏi trên đảo Lý Sơn.

Trước thực tế này, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm tỏi Lý Sơn. Đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Ông Nguyễn Đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Lý Sơn cho hay giá tỏi hiện thấp khiến người dân lo lắng. Địa phương mong muốn các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ thu hút doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường, mở rộng đầu ra.

Giá tỏi xuống thấp khiến người dân lo lắng.

“Chúng tôi rất mong có thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành để xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị thương hiệu tỏi Lý Sơn. Qua đó giúp người dân có thu nhập ổn định và yên tâm gắn bó lâu dài với cây trồng chủ lực này”, ông Đạo nói.