Cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội đồng loạt chuyển sang bán xăng sinh học E10 01/06/2026 14:39

Từ hôm nay, 1- 6, xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế cho các loại xăng khoáng truyền thống. Tại Hà Nội, ghi nhận cho thấy hàng loạt cửa hàng xăng dầu đã chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương.

Tại nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố, các cột bơm RON95 truyền thống đã được thay thế bằng E10RON95, đánh dấu bước chuyển lớn trong quá trình sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Cửa hàng xăng dầu trên đường Quang Trung (Hà Nội) đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10.

Theo ghi nhận, các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex, PVOil đã hoàn tất việc chuyển đổi từ sớm. Còn với các cửa hàng xăng dầu nhỏ lẻ khác, việc chuyển đổi cũng diễn ra từ cuối tháng 5 đến nay.

Tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Phú, anh Nguyễn Văn Thắng (xã Ô Diên) cho biết đã chủ động đổ E10 cho xe máy sau khi tìm hiểu thông tin.

"Tôi thấy giá không chênh lệch nhiều, nghe nói loại xăng này thân thiện với môi trường hơn nên cũng muốn thử sử dụng. Xe chạy vài ngày nay chưa thấy khác biệt gì" - anh Thắng chia sẻ.

Cửa hàng xăng dầu tại phố Mạc Thái Tông (Hà Nội) đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10.

Tại cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông nằm trên đường Quang Trung, chị Nguyễn Thị Thơ (phường Yên Nghĩa), chia sẻ cách đây vài tuần đã đổ xăng E10 cho xe Honda Lead mua từ năm 2015.

“Sau khi đổ E10, hai ngày sau tôi mới dùng đến xe thì đề không nổ. Cả hai vợ chồng tôi đều tưởng do xăng E10, nhưng khi dắt ra quán thì thợ sửa chữa cho biết không phải tại xăng mà lỗi do ắc quy. Sau khi thay ắc quy xe đã hoạt động bình thường. Từ hôm đó đến nay xe đi chưa thấy có vấn đề gì phát sinh” - chị Thơ chia sẻ.

Ông Dương Hoàng Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Indel cho biết, doanh nghiệp đã tiến hành bán xăng sinh học E10 từ trước. Trong quá trình triển khai lộ trình, doanh nghiệp chưa gặp khó khăn, vướng mắc gì.

Các cột bơm RON95 truyền thống đã được thay thế bằng E10RON95.

Bên cạnh những người sẵn sàng trải nghiệm nhiên liệu mới, vẫn còn một số khách hàng tỏ ra thận trọng. Chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Bạch Mai), chủ một chiếc xe máy Dream Thái đời đầu đã sử dụng hơn 30 năm, cho biết vẫn chưa quyết định chuyển sang E10.

"Tôi nghe nói E10 phù hợp với đa số xe hiện nay nhưng xe của tôi khá cũ nên vẫn hơi lo. Tôi muốn chờ thêm một thời gian xem phản hồi từ người dùng khác rồi mới thử" - chị Hạnh nói.

Tâm lý e ngại cũng xuất hiện ở một số chủ xe ô tô. Nhiều người băn khoăn về khả năng ảnh hưởng đến động cơ, hệ thống nhiên liệu hoặc mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình sử dụng lâu dài.

Một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Phú (Hà Nội) đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10.

Bộ Công Thương cho biết E10 đã được nghiên cứu và đánh giá là phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành. Đối với một số dòng xe quá cũ không tương thích với E10 thì đã có xăng E5RON92.

Mới đây, một số hãng xe như Mitsubishi, Suzuki, Yamaha đã công bố danh mục chi tiết các dòng xe tương thích và không tương thích với E10 trên website chính thức.

Theo lộ trình của Bộ Công Thương, từ ngày 1-6, xăng E10 sẽ thay thế xăng khoáng truyền thống phân phối trên phạm vi toàn quốc. Việc triển khai được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường.