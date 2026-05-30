Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe chuẩn bị phương án hỗ trợ người dùng khi chuyển sang xăng E10 30/05/2026 17:39

(PLO)- Không chỉ rà soát mức độ tương thích của phương tiện với xăng E10, các doanh nghiệp còn được yêu cầu tăng cường truyền thông, thiết lập quy trình tiếp nhận phản ánh và sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn chuyển đổi nhiên liệu sinh học.

Ngày 30-5, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối ô tô, xe máy, yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ tương thích của các dòng xe đang lưu hành trên thị trường Việt Nam đối với xăng sinh học E10.

Theo đó, việc đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật như khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun và cung cấp nhiên liệu, cũng như các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu.

Các doanh nghiệp cần xác định tác động của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và lượng khí thải phát sinh. Đồng thời, rà soát các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng, thay thế vật tư nếu có nhằm bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Từ ngày 1-6 tới đây, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Cục Công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp tổng hợp danh mục các dòng xe theo ba nhóm: hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc cần lưu ý kỹ thuật khi sử dụng; và không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và hiệp hội được đề nghị chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi đến hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, đồng thời công khai thông tin trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm danh sách các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10; những lưu ý trong quá trình vận hành, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện; hướng dẫn đối với xe đã sử dụng lâu năm hoặc đã thay đổi kết cấu kỹ thuật; cũng như các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu E10.

Cục Công nghiệp cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông và tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lộ trình triển khai xăng sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời, các hiệp hội và doanh nghiệp cần xây dựng, công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý phản ánh của khách hàng liên quan đến việc sử dụng xăng E10; hướng dẫn người dùng nhận biết các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu; phổ biến các biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ; cũng như quy trình liên hệ bảo hành, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật khi xảy ra sự cố.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật để phục vụ người tiêu dùng trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Kết quả triển khai phải được các hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo về Cục Công nghiệp trước ngày 5-6 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.