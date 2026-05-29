Bị bắt tại khu vực biên giới sau thời gian trốn truy nã ở Campuchia 29/05/2026 16:03

(PLO)- Nguyễn Minh Hiếu bị bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Bavet (Campuchia).

Ngày 29-5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Việt Hoà vừa phối hợp với các lực lượng liên quan truy bắt thành công bị can truy nã Nguyễn Minh Hiếu (20 tuổi, trú tại TDP Tiền, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng) tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Hiếu bị truy nã về tội danh gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hải Phòng về công tác truy nã, truy tìm tội phạm năm 2026, Công an phường Việt Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị tăng cường rà soát, xác minh, truy bắt những người bị truy nã trên địa bàn và ngoài địa bàn. Đặc biệt, công tác này tập trung vào những người trốn lâu, trốn xa, lẩn trốn ở nước ngoài.

Nguyễn Minh Hiếu bị truy bắt thành công tại biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: CAHP

Qua rà soát, Công an phường Việt Hòa xác định Nguyễn Minh Hiếu là bị can truy nã nguy hiểm. Người này đã có một tiền án về tội cướp tài sản và đang lẩn trốn tại Campuchia.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Việt Hòa đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an TP, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để xác minh nơi ở, quy luật hoạt động của Hiếu. Đồng thời, các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp trinh sát, theo dõi và tổ chức truy bắt.

Áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chiều 27-5, lực lượng Công an phường Việt Hòa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Công an Việt Nam tại Campuchia đã bắt giữ thành công Nguyễn Minh Hiếu. Bị can bị bắt khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Bavet (Campuchia).

Hiện Công an phường Việt Hòa đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao Hiếu cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.