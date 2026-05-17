Bị can trốn truy nã 30 năm ra công an Phú Hòa Đông đầu thú 17/05/2026 09:53

(PLO)- Sau 30 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà N đã được Công an xã Phú Hòa Đông vận động ra đầu thú.

Ngày 17-5, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã vận động thành công một phụ nữ trốn truy nã suốt 30 năm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Theo hồ sơ, năm 1995, bà NTN (sinh năm 1950, ngụ xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) hành nghề bán nước phía trước trụ sở UBND một đơn vị hành chính cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM. Thời gian này, bà N có nhận môi giới bán nhà cho một phụ nữ.

Bà N được gia đình vận động ra đầu thú. Ảnh: CA

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc mua nhà, bà N không thực hiện thỏa thuận mà bỏ trốn, tiêu xài hết số tiền đã nhận. Đến ngày 5-11-1996, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và ra Quyết định truy nã số 1015 đối với bà N về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Suốt ba thập niên qua, bà N liên tục thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng. Lệnh truy nã treo lơ lửng suốt 30 năm qua các thời kỳ công tác của lực lượng tầm nã.

Vừa qua, thực hiện cao điểm rà soát, thống kê và làm sạch địa bàn, Công an xã Phú Hòa Đông đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát kỹ lưỡng dữ liệu dân cư. Qua đối soát thông tin, lực lượng công an nghi vấn bà N đang lẩn trốn, sinh sống cùng con gái trên địa bàn xã Bình Mỹ.

Xác định đây chính là người đang bị truy nã, lực lượng công an đã tìm cách tiếp cận gia đình con gái bà N. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với việc kiên trì thuyết phục, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, công an đã vận động gia đình đưa bà N ra đầu thú.

Hoạt động này nằm trong đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.