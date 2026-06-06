Bắt 9 nghi phạm chuyên trộm chó ở Tây Ninh đưa về TP.HCM tiêu thụ 06/06/2026 20:04

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một đường dây chuyên trộm chó hoạt động liên tỉnh, tạm giữ 9 người và giải cứu 105 con chó đang sắp bị đưa đi tiêu thụ.

Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trong một đường dây chuyên trộm chó hoạt động trên địa bàn.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: CATN

Các nghi phạm gồm Nguyễn Minh Đức (47 tuổi, ngụ khu phố 68, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), Phan Thị Thanh Thảo (51, vợ Đức), Nguyễn Văn Hồng (55 tuổi, quê An Giang), Hồ Chí Trung (26 tuổi), Lê Minh Hoàng (41 tuổi), Trương Văn Chung (27 tuổi), Phạm Lê Thịnh Hưng (19 tuổi), Lê Phúc Lang (41 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Thạnh, Tây Ninh) và HHN. (17 tuổi, ngụ phường An Tịnh, Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, thực hiện chuyên án đấu tranh với nhóm trộm chó do Nguyễn Minh Đức cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các phường An Tịnh, Ninh Thạnh đồng loạt triển khai lực lượng.

Các đơn vị chức năng chia thành 5 tổ công tác, tiến hành kiểm tra tại 5 địa điểm có liên quan đến hoạt động của đường dây này.

Dụng cụ các nghi phạm dùng đi trộm chó. Ảnh: CATN

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 105 con chó bị trộm cùng nhiều tang vật phục vụ việc phạm tội như dụng cụ bắn chó, xe máy, nhiều xe ô tô từ 4 chỗ đến 16 chỗ và các biển số giả.

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng xe máy cùng các loại ô tô 4 chỗ, 7 chỗ để đi bắn trộm chó tại nhiều nơi. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, số chó này được tập kết giao cho Nguyễn Minh Đức.

Các nghi phạm sử dụng xe ô tô 4 chỗ để đi trộm chó. Ảnh: CATN

Đức sau đó sử dụng xe khách loại 16 chỗ vận chuyển chó về nhà riêng tại phường An Tịnh để sơ chế, làm sạch trước khi đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Việc triệt phá thành công đường dây này đã giúp ngăn chặn hoạt động trộm cắp tài sản gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời thu giữ số lượng lớn chó bị trộm cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ cho hoạt động phạm pháp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.