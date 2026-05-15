Tòa tuyên án nhóm 'cẩu tặc', thuê cả ô tô đi trộm chó ban đêm 15/05/2026 16:17

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất chuyên nghiệp, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Mới đây (ngày 14-5), TAND Khu vực 5 - Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quốc Khánh 1 năm 3 tháng tù, Trần Văn Tuấn Tài 9 tháng tù, Vũ Thị Thu Hồng 1 năm tù - cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Hồng bị phạt thêm 5 triệu đồng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến. Ảnh: CTV

Bị cáo Nguyễn Minh Trung hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục xử lý sau khi bắt giữ được người này. Đối với chủ phương tiện cho thuê xe, cơ quan chức năng xác định người này không biết mục đích phạm tội của nhóm nên không xem xét, xử lý.

Nguyễn Quốc Khánh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, tối 11-11-2025, Khánh cùng Tài bàn bạc thuê ô tô tự lái để đi trộm chó. Để che mắt lực lượng chức năng, Tài thuê một ô tô 7 chỗ với giá 600.000 đồng/ngày, lấy lý do chở khách đi chơi.

Sau khi nhận xe, nhóm này lập tức ngắt camera hành trình nhằm xóa dấu vết. Cả hai tiếp tục đón Nguyễn Minh Trung tại Tây Ninh. Tại đây, Trung cung cấp biển số giả 62A-123.68 để dán chồng lên biển số thật của xe.

Nhóm " cẩu tặc" trên địa bàn xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh vào tối 25-11-2025. Ảnh cắt từ clip

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn chuẩn bị súng điện tự chế gắn mũi chĩa nhọn cùng bộ kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đêm 24 và rạng sáng 25-11-2025, các bị cáo lái xe chạy quanh nhiều tuyến đường tại Tây Ninh và Đồng Tháp, thực hiện hàng loạt vụ trộm chó của người dân.

Chỉ trong một đêm, nhóm này đã bắt trộm tổng cộng 16 con chó. Đến khoảng 3 giờ sáng 25-11-2025, khi số chó chất đầy xe, các đối tượng liên hệ bán cho Vũ Thị Thu Hồng (39 tuổi; ngụ phường Long An, Tây Ninh).

Video: Nhóm 3 người đi ô tô biển số giả, dùng súng điện trộm nhiều con chó ở Đồng Tháp và Tây Ninh.

Mặc dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, Hồng vẫn đồng ý thu mua 325 kg thịt chó với giá 40.000 đồng/kg, tổng số tiền khoảng 13 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất chuyên nghiệp, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm tài sản của người dân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, tòa đã tuyên mức án như trên.