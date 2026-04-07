Đắk Lắk: Khởi tố chủ lò mổ và kẻ trộm chó 07/04/2026 16:52

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ một lò mổ và một kẻ trộm chó để điều tra.

Ngày 7-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Giang (42 tuổi) và Phạm Minh Cường (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Hai người bị điều tra về tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Số chó bị tịch thu tại lò mổ của Giang. Ảnh: S.Đ

Trước đó, ngày 10-3, Công an xã Quảng Phú tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà Giang (điểm giết mổ, tiêu thụ chó) đang nhốt 70 con chó còn sống trong các lồng sắt, nghi bị bắt trộm. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tang vật dùng để trộm chó.

Công an xã Quảng Phú đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Cường và một người tên L (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm chó. Cả hai thỏa thuận với Giang sau khi trộm được chó sẽ mang đến bán cho Giang lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện, Cường và L chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện có gắn dây thòng lọng, băng keo đen và bao xác rắn. Vào đêm khuya, các đối tượng điều khiển xe máy dò la trên các tuyến đường để bắt trộm chó đem về bán cho Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng liên quan.