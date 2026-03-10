Công an tìm chủ của 70 con chó nghi bị bắt trộm 10/03/2026 18:39

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã phát đi thông báo, tìm chủ nhân của khoảng 70 con chó nghi bị kẻ gian bắt trộm.

Ngày 10-3, thông tin từ Công an xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ đường dây trộm chó trên địa bàn.

Số chó nghi bị bắt trộm liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an xã Quảng Phú phát hiện tại nhà PTG (thôn Cư H’Lâm, xã Quảng Phú) có hàng chục con chó nghi bị bắt trộm, cùng nhiều đồ vật, phương tiện dùng để bắt chó.

Công an đã thu giữ khoảng 70 con chó cùng nhiều tang vật liên quan vụ việc để điều tra, làm rõ.

Công an xã Quảng Phú thông báo, người dân trên địa bàn xã và các xã lân cận bị mất chó trong thời gian gần đây đến Công an xã Quảng Phú, địa chỉ: Số 146 đường Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk để nhận dạng, giải quyết theo quy định.