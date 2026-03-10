Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ gởi công hàm nhờ hỗ trợ 7 doanh nghiệp bị lừa 10/03/2026 16:35

(PLO)- Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM phát công hàm nhờ hỗ trợ bảy doanh nghiệp Ấn Độ bị một công ty ở Việt Nam lừa đảo.

Ngày 10-3, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin và cung cấp kết quả điều tra liên quan đến vụ việc tranh chấp thương mại do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đề nghị hỗ trợ.

Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk nghe đọc quyết định khởi tố.

Theo Sở Ngoại vụ, ngày 9-3, đơn vị này nhận được văn bản từ Sở Ngoại vụ TP.HCM chuyển công hàm do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đề nghị hỗ trợ làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Nam Ban Lâm Hà).

Theo công hàm, bảy doanh nghiệp Ấn Độ đã ký hợp đồng thương mại mua sợi tơ tằm với Công ty Nam Ban Silk trong giai đoạn 2023 - 2024, với tổng giá trị hơn 840.000 USD và đã thanh toán trước tiền hàng.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp Việt Nam không thực hiện việc giao hàng như cam kết trong hợp đồng. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ cho biết còn một doanh nghiệp khác của nước này cũng bị lừa với phương thức tương tự, hồ sơ sẽ được bổ sung sau.

Để có cơ sở trao đổi với phía cơ quan ngoại giao, Sở Ngoại vụ Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ xác minh và thông báo kết quả điều tra trước ngày 20-3.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của PLO cho biết cuối tháng 7-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hùng (Giám đốc) và Nguyễn Phi Châu (Phó Giám đốc), Công ty Nam Ban Silk để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Nam Ban Silk từng được xem là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu tơ tằm tại Lâm Đồng, có nhiều đối tác nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, do gặp khó khăn tài chính, hai nhà máy của công ty đã ngừng hoạt động và không còn khả năng sản xuất.

Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk nghe đọc lệnh khám xét.

Theo điều tra ban đầu, thay vì thông báo rõ tình trạng với đối tác, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các chứng từ vận chuyển hàng hóa, tạo dựng thông tin rằng hàng đã được xuất kho và đang trên đường giao cho khách.

Tin vào những tài liệu giả mạo này, nhiều doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục chuyển tiền theo hợp đồng. Tuy nhiên, đến hạn giao hàng, không có bất kỳ lô hàng nào được giao.

Thời điểm bắt giữ các bị can, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 3,2 tỉ đồng của sáu doanh nghiệp Ấn Độ và một doanh nghiệp Trung Quốc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đang xác minh 23 hợp đồng thương mại liên quan đến 11 doanh nghiệp nước ngoài khác, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.