Xe tải tông container dừng trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, phụ xe tử vong 09/03/2026 21:23

(PLO)- Xe tải tông vào đuôi xe container dừng phía trước trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đoạn qua Đồng Tháp, cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, phụ xe tử vong tại chỗ.

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 9-3, trên tuyến Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (đoạn qua xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe container khiến một người tử vong.

Video: Tai nạn giữa xe tải và xe container trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải 50H-389... do tài xế CQH (31 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng miền Tây đi TP.HCM. Trên xe còn có phụ xe là ông BTT (47 tuổi, ngụ TP.HCM).

Khi đến đoạn đường thuộc xã Tân Phú, xe tải bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container do tài xế NVH (32 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển đang bị sự cố kỹ thuật dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. MINH TÂM

Cú va chạm mạnh khiến phần cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm. Phụ xe T bị kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy lực tác động rất lớn khi đầu xe tải gần như bị phá hủy.

Ngoài thiệt hại về người, nhiều hàng hóa trên xe tải cũng bị văng ra ngoài. Hàng chục can nhựa chứa mỡ công nghiệp đổ tràn xuống mặt đường cao tốc, văng tung tóe khắp khu vực xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ùn ứ kéo dài. Ảnh: MINH

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một phần khu vực tai nạn, tổ chức điều tiết giao thông nhằm tránh tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.