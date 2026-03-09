Tìm ra nữ tài xế lái ô tô lao lên vỉa hè tông ngã cô gái rồi bỏ chạy 09/03/2026 16:55

(PLO)- CSGT đã tìm ra nữ tài xế điều khiển xe ô tô cá nhân lao lên vỉa hè tông ngã cô gái rồi tiếp tục bỏ chạy.

Sáng 9-3, chị NTN (32 tuổi, trú xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đang đứng trên vỉa hè thì bị một xe ô tô cá nhân màu trắng lao lên tông trúng. Cú tông mạnh khiến chị N. ngã xuống vỉa hè, bị thương. Điều khiến nhiều người bức xúc là sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại cứu nạn nhân mà tiếp tục lái xe chạy khỏi hiện trường.

Ô tô màu trắng lao lên vỉa hè tông trúng chị N. Ảnh cắt từ video clip.

Người thân đã đưa chị N. đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị. Đồng thời, người dân trích xuất camera an ninh đưa lên mạng xã hội để truy tìm tài xế ô tô.

Camera của nhà dân bên đường ghi lại vụ việc.

Nhiều người lên tiếng cho rằng việc lái xe lấn lên vỉa hè vốn đã sai rồi gây tai nạn xong còn bỏ đi càng khó chấp nhận. Hành vi này không chỉ thiếu trách nhiệm mà còn gây phẫn nộ cho những người chứng kiến…

Ngay sau khi nhận được tin báo, lượng CSGT Đội 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh.

Qua đó, CSGT đã xác định thông tin và triệu tập bà ĐTTN (46 tuổi, trú xã Cẩm Khê)- là người điều khiển xe ô tô 19B-056XX lên làm việc.

Cán bộ CSGT làm việc với tài xế. Ảnh: CTV

Qua xác minh ban đầu cho thấy, nữ tài xế này điều khiển xe đã đạp nhầm chân ga và chân phanh dẫn đến “mất bình tĩnh” lái xe lao lên vỉa hè và tông trúng chị N.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ.