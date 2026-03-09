Quảng Trị: Tàu cá đang vào bờ thì sóng đánh chìm ở cửa Nhật Lệ 09/03/2026 09:34

(PLO)- Khi tàu cá đang trên đường quay vào bờ thì bị sóng đánh chìm, khiến ngư dân phải nhảy xuống biển chờ cứu nạn.

Ngày 9-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa ứng cứu thành công tàu cá gặp nạn trên biển.

Theo đó, khoảng 6 giờ 5 cùng ngày, tàu cá QB-11064TS với năm thuyền viên, do ông Nguyễn Tiến Hoàng (phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ không may bị sóng đánh lật nghiêng, chìm một nửa.

Tàu cá bị đánh chìm khi đang trên đường vào bờ.

Tàu cá gặp nạn trên khu vực cửa Nhật Lệ, phường Đồng Hới, bốn ngư dân được tàu cá khác ở gần đến ứng cứu, thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng bám trụ trên tàu gặp nạn.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ triển khai lực lượng và xuồng chuyên dụng tiếp cận tàu QB-11064TS, cứu thành công người gặp nạn.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ và ngư dân đang phối hợp kéo tàu gặp nạn vào bờ để sửa chữa.