Một tàu cá Quảng Trị cùng thuyền viên mất liên lạc gần bán đảo Sơn Trà 07/03/2026 09:37

(PLO)- Lực lượng chức năng đã thông báo đến các thuyền khác xung quanh khu vực để hỗ trợ tìm kiếm tàu cá Quảng Trị bị mất liên lạc.

Ngày 7-3, UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) thông tin đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm một tàu cá bị mất liên lạc trên biển.

Theo đó, khoảng 8h ngày 6-3, anh Lê Hoài Nam (xã Phú Trạch) báo tin về việc tàu cá mang số hiệu QB 93827-TS do ông Lê Ngọc Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bất ngờ mất liên lạc.

Trên tàu có ông Lê Ngọc Sơn và ông Phạm Văn Khương, cùng trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch.

Tàu cá QB 93827-TS bị mất liên lạc trên biển.

Khi đang hoạt động trên biển tại khu vực có tọa độ 16°23'41"N - 108°32'05"E, cách bán đảo Sơn Trà khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc, gia đình không thể liên lạc được với các thuyền viên.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, tín hiệu của tàu cá QB 93827-TS đã bị mất kết nối từ 23h5 ngày 5-3.

Theo trình báo của anh Lê Hoài Nam (con trai ông Lê Ngọc Sơn), trước đó khi xuất bến đi biển, trên tàu có 4 người gồm ông Lê Ngọc Sơn (chủ tàu kiêm thuyền trưởng), anh Lê Mạnh Cường (máy trưởng), ông Phạm Văn Khương (thuyền viên) và anh Lê Hoài Nam (thuyền viên).

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến tại Cảng La vào ngày 25-2, anh Lê Mạnh Cường và anh Lê Hoài Nam đã lên bờ trở về nhà, còn ông Sơn và ông Khương tiếp tục hành trình khai thác hải sản trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Phú Trạch đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm cũng như thông tin đến các tàu cá khác để hỗ trợ khi phát hiện.