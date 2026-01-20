Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất liên lạc hơn 10 ngày 20/01/2026 19:30

(PLO)- Tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa mất kết nối đến nay đã 11 ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Ngày 20-1, ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết tàu cá KH 90026 TS cùng tám ngư dân mất kết nối hơn 10 ngày này vẫn chưa thể liên lạc.

Theo ông Khiêm, hiện Chi cục đã có công văn gửi Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Hải đoàn 129, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ tìm kiếm tàu cá KH 90026 TS cùng các ngư dân.

Giàn lưới rê phát hiện gần đảo Phú Quý nghi của tàu cá Khánh Hòa. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, tàu cá KH 90026 TS hành nghề lưới rê, có tám lao động do ông Phạm Văn Bông (ngụ Hà Ra, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến lúc 9 giờ 28 ngày 7-1, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Nông (tỉnh Đắk Lắk). Trong lúc tàu đang trên đường hành trình đi khai thác hải sản thì bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Qua theo dõi trên hệ thống giám sát tàu cá - Cục Thủy sản và Kiểm ngư, vị trí cuối cùng của tàu cá ghi nhận lúc 1 giờ 45 ngày 9-1, trên vùng biển giáp ranh tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk, tốc độ di chuyển 2 hải lý/giờ, thời tiết tại khu vực có gió cấp tám.

Đến nay, trực ban Giám sát tàu cá - Chi cục Thủy sản và Biển đảo vẫn không liên hệ được với thuyền trưởng tàu cá KH 90026 TS.

Chi cục Thủy sản và Biển đảo đề nghị các đơn vị có biện pháp phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá KH 90026 TS.

Đồng thời, đề nghị các phương tiện, tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá này.

Theo người nhà các lao động trên tàu cá KH 90026 TS, có thông tin phát hiện giàn lưới rê của tàu cá KH 90026 TS trôi dạt trên vùng biển khu vực gần đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng).

Thân nhân các lao động trên tàu cá mong muốn các cơ quan chức năng, các phương tiện đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tàu cá và ngư dân trên tàu cá KH 90026 TS.