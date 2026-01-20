Vụ ruộng bỏ hoang vì cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột bít đường: Xem xét lại kiến nghị của người dân 20/01/2026 16:25

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột kiểm tra, xử lý tình trạng cao tốc bít lối đi của người dân.

Ngày 20-1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông (BQLDA) tỉnh Khánh Hòa có báo cáo UBND tỉnh liên quan bài Ruộng bỏ hoang vì cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bít đường đi đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 7-1.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu BQLDA- chủ đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột kiểm tra, xử lý thông tin sau báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Ruộng đồng người dân bỏ hoang vì không có đường vào để sản xuất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo BQLDA tỉnh Khánh Hòa, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 trước khi triển khai bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã tổ chức lấy ý kiến, thỏa thuận với chính quyền địa phương các vị trí giao cắt, đường gom, hầm chui dân sinh, đường hoàn trả, cống thoát nước,…

Trong đó, các hạng mục đường gom và hầm chui dân sinh… đã được triển khai thiết kế, thi công theo đúng quy định về thiết kế đường cao tốc, thỏa thuận với địa phương.

BQLDA tỉnh Khánh Hòa cho rằng thời điểm năm 2022, khu vực ruộng lúa của người dân không có đường mòn, đường dân sinh bị đường cao tốc cắt qua và chỉ có các đường mòn từ đường bê tông xi măng liên xã rộng 3,5 m ở phía bắc đường cao tốc để vào khu đất.

Ngày 4-11-2025, BQLDA nhận công văn của UBND phường Ninh Hòa đề nghị giải quyết kiến nghị của công dân bổ sung đường gom do thi công cao tốc không còn đường vào các thửa đất.

Tuy nhiên, BQLDA tỉnh Khánh Hòa trả lời UBND phường Ninh Hòa, cho rằng kiến nghị làm đường là không có cơ sở như các lý do đã nói trên.

Cũng theo BQLDA tỉnh Khánh Hòa, tại buổi kiểm tra thực địa ngày 16-1, đại diện tổ dân phố Văn Định cho rằng hiện trạng khu đất là đất lúa một vụ, nên người dân không canh tác thường xuyên. Người dân vẫn đề xuất BQLDA kiến nghị cơ quan cấp trên làm đường theo ý kiến của người dân.

Trong khi đó, đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Ninh Hòa cho rằng từ khi triển khai dự án năm 2023 đến nay người dân không có ý kiến về đường gom qua khu vực này. Đến tháng 11-2025, đơn vị này mới nhận được ý kiến của người dân việc không có đường gom như phản ánh.

Người dân đề nghị có đường gom từ hầm chui đi vào khu vực ruộng lúa để sản xuất. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hòa, Phó giám đốc BQLDA tỉnh Khánh Hòa, cho rằng hình ảnh được chụp năm 2022, khu vực ruộng của người dân không có đường vào. Do vậy, chủ đầu tư không thể bố trí hạng mục đường khu vực này.

Ngoài ra, ở phía bắc và nam khu vực ruộng người dân phản ánh, đã có hầm chui, đường gom được xây dựng theo quy định, theo nguyên tắc của thiết kế đường cao tốc.

Từ đó, ông Hòa cho rằng việc không bố trí đường gom vào khu đất là đúng quy định và việc người dân đề nghị chủ đầu tư dự án cao tốc làm đường gom vào khu vực này là không có cơ sở.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Ninh Hòa cho biết chính quyền địa phương sẽ tổ chức họp bàn với đơn vị liên quan. Từ đó, xem xét lại kiến nghị của người dân việc mở lối đi vào khu vực đất nông nghiệp dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, theo thẩm quyền của cấp xã.

Như PLO đã phản ánh, nhiều hộ gia đình có đất ở tổ dân phố Văn Định, phường Ninh Hòa gửi đơn kêu cứu đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh gần ba năm nay, hàng ngàn m2 đất sản xuất nông nghiệp của họ phải bỏ hoang do không có đường đi vào.

Nhiều người dân cho rằng nếu từ đầu UBND Ninh Đông cũ, nay sáp nhập thành phường Ninh Hòa, nói không có đường dân sinh vào khu vực đất sản xuất thì người dân đã kiến nghị, yêu cầu phải có đường. Giờ dự án đã hoàn thành, người dân mới biết là không có đường đi nào cả như lãnh đạo xã đã nói.