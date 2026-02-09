Hành khách bỏ quên hành lý trên tàu dịp Tết Nguyên đán, làm sao để lấy lại? 09/02/2026 17:06

(PLO)- Trong trường hợp không may để quên tư trang hành lý trên tàu, hành khách liên hệ ngay số điện thoại hotline để được hỗ trợ 0963 335 767; 0908 120 575.

Theo ngành đường sắt, những ngày qua, lượng hành khách di chuyển bằng tàu hoả về quê đón Tết bước vào cao điểm nhưng đã xảy ra một số sự cố như khách đi trễ do tắc đường, bỏ quên hành lý trên tàu.

Hành lý hành khách bỏ quên trên tàu. Ảnh: ĐS

Vì vậy, ngành đường sắt khuyến cáo để hành trình về quê đón Tết được thuận tiện, an toàn, hành khách cần lưu ý về hành lý xách tay. Cụ thể, mỗi vé tàu được mang tối đa 20kg hành lý xách tay.

“Hành khách hãy sắp xếp, đóng gói hành lý gọn gàng, chắc chắn để dễ di chuyển trong không gian toa tàu, đặc biệt trong những ngày cao điểm Tết, đánh dấu, kiểm tra hành lý cẩn thận. Nên dán tên, số điện thoại hoặc buộc dây màu nổi bật vào vali, túi xách để tránh nhầm lẫn khi xuống ga”- ngành đường sắt thông tin.

Ngày 9-2 (tức 22 tháng Chạp), ngành đường sắt chuyên chở hơn 5.000 hành khách về quê đón Tết.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên sắp xếp thời gian phù hợp để có mặt trên tàu trước ít nhất 5 phút và hành lý gọn gàng. Ảnh: ĐS

Ngành đường sắt cũng lưu ý, trước khi rời tàu, hành khách hãy kiểm tra kỹ hành lý và tư trang cá nhân, hạn chế tối đa việc để quên đồ.

Trong trường hợp không may để quên tư trang hành lý trên tàu, hành khách vui lòng liên hệ ngay số điện thoại hotline để được hỗ trợ: 0963 335 767; 0908 120 575.

Tại TP.HCM, hành khách cần tính đến các tuyến đường dẫn về ga Sài Gòn có mật độ di chuyển cao như Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Đang, Nguyễn Thông, Nguyễn Phúc Nguyên, Đường 3/2, việc gọi xe công nghệ mất nhiều thời gian chờ đợi.

Hành khách đổ về ga Sài Gòn những ngày cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: ĐS

“Hành khách cầm sẵn trên tay thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân bản chính. Việc này giúp nhân viên kiểm soát nhanh chóng, tránh gây ùn ứ tại cửa soát vé”- ngành đường sắt thông tin thêm.