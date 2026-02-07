20 Tết, người dân TP.HCM nhộn nhịp về quê ăn Tết 07/02/2026 20:10

Ngày 7-2 (20 tháng Chạp), tại Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới đã nhộn nhịp người dân về quê ăn Tết cùng gia đình. Từ khu vực cổng vào đến bãi đón trả khách, hành khách mang theo hành lý, quà Tết nối nhau chờ đến giờ lên xe, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng những ngày cận Tết.

Người dân rời TP về quê ăn Tết sớm.

Trong đó, tại Bến xe Miền Đông, các tuyến xe đi Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk… đã đông khách hơn so với chuyến khác. Phần lớn là sinh viên về quê sớm hơn.

Tại khu vực đón trả khách, người dân bắt đầu xếp hàng làm thủ tục, tiếng loa thông báo chuyến xe tạo nên không khí nhộn nhịp.

Một số nhà xe cho biết cao điểm hành khách bắt đầu từ khoảng ngày 18 tháng Chạp, tuy nhiên chiều tối nay lượng khách tăng đột biến.

Nhân viên Đức Đạt (tuyến TPHCM - Gia Lai) cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đơn vị đã huy động khoảng 25 xe khách giường phòng chạy trong ngày. Nhà xe cũng đã điều xe để giảm tải cho bến, tránh ùn ứ.

Anh Trương Minh Quang (sinh viên, quê Gia Lai) chia sẻ đã tranh thủ về quê sớm sau khi hoàn tất việc học. Xe xuất bến lúc hơn 18 giờ nên em ra bến trước gần hai tiếng, vậy mà vẫn kẹt xe trên đường, tưởng là lỡ chuyến xe.

Lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết trong những ngày tới lượng hành khách qua bến xe sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi kỳ nghỉ Tết cận kề. Người dân nên chủ động đặt vé sớm, đến bến trước giờ xuất phát để tránh trễ chuyến và giảm áp lực di chuyển trong giờ cao điểm.

Dự kiến năm nay có 10.052 chuyến xe, 181.968 lượt khách, tăng 6,24% số chuyến và 10,47% lượt khách.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết bến xe thường nhộn nhịp về đêm bởi các tuyến xuất phát từ bến đều là tuyến dài về miền Trung, miền Bắc. Từ hôm nay, bến xe sẽ bước vào giai đoạn cao điểm, lượng khách xuất bến đã đông đúc hơn.

Nhiều sinh viên sắp xếp về quê sớm.

Thường về đêm, Bến xe Miền Đông mới sẽ đông khách hơn.

Trong khi đó, Bến xe Miền Đông có phần nhộn nhịp về chiều.

Hành khách đi xe mang rất nhiều hàng hóa.

Người dân rời TP.HCM sớm trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Các hãng xe đều nhộn nhịp.

Nhiều nhà xe đã phải sử dụng xe tăng cường.

Dự kiến những ngày tới lượng khách xuất bến sẽ đông đúc hơn.