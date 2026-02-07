TP.HCM: 2.000 vé xe miễn phí đưa sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết 07/02/2026 12:52

(PLO)- Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026” hỗ trợ 2.000 vé xe và quà Tết cho sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Ngày 7-2, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), diễn ra Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên khó khăn đang học tập tại thành phố.

Không khí tiễn sinh viên, người lao động về quê đón Tết. Video: HẢI NHI

Sinh viên và người lao động có mặt từ sớm để về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NHI

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Báo Thanh niên phối hợp với Nhãn hàng Hảo Hảo - Công ty Acecook Việt Nam tổ chức.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết trong năm qua, nhiều địa phương chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ. Thực tế này khiến nhiều sinh viên, người lao động xa quê không đủ điều kiện trở về cùng gia đình.

“Do đó, chúng tôi triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho học sinh, sinh viên và người lao động. Chương trình được tổ chức với mong muốn đưa các bạn trở về bên gia đình, đón Tết ấm áp hơn”, anh Khoa nói.

Trao đổi với PLO, anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM cho biết năm 2025, nhiều tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Vì vậy, đơn vị triển khai chương trình nhằm hỗ trợ 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động khó khăn.

Theo anh Dũng, đối tượng tham gia đến từ 62 trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM (bao gồm các cơ sở tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp). Các tuyến xe tập trung hỗ trợ người dân về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Bên cạnh đó, mỗi người tham gia còn được tặng phần quà Tết trị giá 500.000 đồng để mang lại mùa Tết trọn vẹn hơn.

Có mặt từ sớm, Trần Thị Diễm, sinh viên năm tư Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), chia sẻ đây là năm thứ hai em tham gia chương trình. Diễm biết đến hoạt động qua mạng xã hội và chủ động đăng ký.

“Gia đình em bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đến nay thiệt hại đã khắc phục khoảng 80%. Em rất mong về sớm cùng ba mẹ để chuẩn bị đón Tết. Em cứ mong đến ngày này mãi”, Diễm nói.

Tương tự, ông Võ Tấn Thành có mặt từ 6 giờ 30 để kịp chuyến xe. Gắn bó với TP.HCM hơn 10 năm mưu sinh bằng nghề bán vé số, ông cho biết đây là năm thứ tư được hỗ trợ. "Tôi bán vé số cả năm dành tiền gửi về quê, chứ tiền vé xe thì tôi không kham nổi", ông Thành chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Sinh viên xếp hàng làm thủ tục lên xe. Ảnh: HẢI NHI

Người lao động phấn khởi khi lên xe. Ảnh: HẢI NHI

﻿ ﻿ Ánh mắt mong ngóng của người dân và sinh viên trong ngày lên đường về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NHI

﻿﻿ Người lao động vui mừng trước giờ khởi hành chuyến xe đưa về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NHI



﻿ ﻿ Hình ảnh người dân và sinh viên chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. Ảnh: HẢI NHI