Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mùa cá nục chính vụ

(PLO)- Sau một đêm vươn khơi, các tàu cá trở về bờ với khoang thuyền đầy ắp cá nục. Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi vì trúng đậm luồng cá ngay trong giai đoạn cao điểm của mùa vụ.
Những ngày này, vùng biển Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng từ sáng sớm. Từng đoàn tàu cá chở đầy cá nục nối đuôi nhau cập bờ, báo hiệu vụ đánh bắt bước vào giai đoạn cao điểm.
Hàng chục thúng nhỏ đầy ắp cá nục tươi rói nối nhau vào bờ. Từ đây, cá tiếp tục được đưa lên xe kéo vận chuyển lên bãi.
Những mẻ cá nục tươi rói cập bờ được thu mua nhanh chóng.
Chỉ sau một đêm vươn khơi, nếu trúng luồng, mỗi tàu có thể khai thác từ 2 đến 4 tấn cá. Giá bán tại bến dao động từ 20.000 đến 80.000 đồng/kg. Mỗi tàu có từ 9 đến 10 thuyền viên, nếu trúng đậm, mỗi người có thể thu về 5-6 triệu đồng mỗi chuyến.