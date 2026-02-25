Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mùa cá nục chính vụ

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Sau một đêm vươn khơi, các tàu cá trở về bờ với khoang thuyền đầy ắp cá nục. Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi vì trúng đậm luồng cá ngay trong giai đoạn cao điểm của mùa vụ.

Những ngày này, vùng biển Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng từ sáng sớm. Từng đoàn tàu cá chở đầy cá nục nối đuôi nhau cập bờ, báo hiệu vụ đánh bắt bước vào giai đoạn cao điểm.

Video: Mùa cá nục ở Quảng Ngãi.
Từ tinh mơ, khu vực bãi ngang đã nhộn nhịp. Các tàu cá đậu cách bờ vài trăm mét, ngư dân liên tục xúc cá từ khoang đưa lên khay nhựa rồi chuyển sang thúng con.
Hàng chục thúng nhỏ đầy ắp cá nục tươi rói nối nhau vào bờ. Từ đây, cá tiếp tục được đưa lên xe kéo vận chuyển lên bãi.
Những mẻ cá nục tươi rói cập bờ được thu mua nhanh chóng.
Trên bờ, thương lái chờ sẵn để phân loại, cân và thu mua ngay tại chỗ. Cả khu vực sôi động như một chợ cá thu nhỏ giữa bãi biển.
Theo ngư dân, các tàu đánh bắt cá nục thường xuất bến từ khoảng 14 giờ hằng ngày, khai thác xuyên đêm và trở về vào sáng hôm sau. Ngư trường chủ yếu cách bờ từ 15 đến 20 hải lý, quanh khu vực đảo Lý Sơn. Mùa cá nục bắt đầu từ khoảng tháng Giêng âm lịch và kéo dài đến tháng 8 âm lịch.
Chỉ sau một đêm vươn khơi, nếu trúng luồng, mỗi tàu có thể khai thác từ 2 đến 4 tấn cá. Giá bán tại bến dao động từ 20.000 đến 80.000 đồng/kg. Mỗi tàu có từ 9 đến 10 thuyền viên, nếu trúng đậm, mỗi người có thể thu về 5-6 triệu đồng mỗi chuyến.
Cá sau khi lên bờ được thương lái thu mua nhanh chóng, vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương lân cận. Năm nay thời tiết thuận lợi, nguồn lợi dồi dào giúp ngư dân thêm phấn khởi bám biển. Nguồn thu từ cá nục không chỉ giúp trang trải chi phí sinh hoạt, tái đầu tư sản xuất mà còn tiếp thêm động lực để ngư dân Quảng Ngãi giữ nghề, giữ biển.
