Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mùa cá nục chính vụ 25/02/2026 15:56

(PLO)- Sau một đêm vươn khơi, các tàu cá trở về bờ với khoang thuyền đầy ắp cá nục. Ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi vì trúng đậm luồng cá ngay trong giai đoạn cao điểm của mùa vụ.