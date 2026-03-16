Cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới': Vẻ đẹp của TP.HCM được lan tỏa từ những khoảnh khắc đời thường 16/03/2026 05:49

(PLO)- Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Giám khảo danh dự của cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới", những bức ảnh đời thường không chỉ ghi lại nhịp sống đô thị mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của TP.HCM...

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đã tham gia xây dựng nhiều chương trình, sự kiện và hoạt động xúc tiến nhằm lan tỏa hình ảnh thành phố như một điểm đến năng động, giàu bản sắc.

Theo vị đại diện Sở Du lịch TP.HCM, mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc đời sống của thành phố đều có thể trở thành một “tư liệu sống” góp phần lan tỏa vẻ đẹp và sức sống của TP.HCM đến với bạn bè gần xa.

Nhân dịp đồng hành cùng cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, trên cương vị Giám khảo danh dự, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu đã có nhiều chia sẻ trong việc khơi gợi cảm hứng cho du khách khám phá TP.HCM trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Những bức ảnh đời thường có thể trở thành “đại sứ” quảng bá du lịch



. Phóng viên: Thưa bà, từ góc nhìn của ngành du lịch, bà đánh giá thế nào về vai trò của những cuộc thi ảnh như “TP.HCM - Sắc màu mới” của báo Pháp Luật TP.HCM trong việc quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách trong và ngoài nước?

+ Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu: Với du lịch đô thị, hình ảnh có khả năng truyền tải rất nhanh tinh thần của điểm đến. Một bức ảnh đẹp về TP.HCM đôi khi có thể khơi gợi sự tò mò và mong muốn trải nghiệm thành phố đó ngoài đời.

Những cuộc thi ảnh như “TP.HCM - Sắc màu mới” vì vậy không chỉ là sân chơi sáng tạo cho cộng đồng yêu nhiếp ảnh mà còn góp phần tạo nên nguồn tư liệu hình ảnh phong phú về thành phố. Các tác phẩm không chỉ ghi lại những công trình biểu tượng hay điểm đến quen thuộc, mà còn phản ánh đời sống, con người và những khoảnh khắc rất riêng của đô thị.

Khi được lan tỏa rộng rãi, mỗi bức ảnh có thể trở thành một “đại sứ” quảng bá, góp phần khắc họa TP.HCM như một đô thị năng động, cởi mở và giàu bản sắc. Đây là những yếu tố mà du khách ngày nay đặc biệt quan tâm khi lựa chọn điểm đến.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đại sứ cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" cùng các bạn trẻ tại cuộc thi ảnh. Ảnh: THUẬN VĂN

. Theo bà, những góc nhìn đời thường của người dân qua ống kính người tham gia cuộc thi có thể mang lại giá trị gì trong việc giới thiệu TP.HCM như một điểm đến gần gũi và giàu trải nghiệm?

+ Theo tôi, sức hấp dẫn của TP.HCM không chỉ nằm ở các công trình hay điểm tham quan, mà còn ở nhịp sống rất đặc trưng của đô thị này. Đó có thể là cảnh sinh hoạt buổi sáng trong những con hẻm nhỏ, không khí tấp nập của các khu chợ, hay những quán cà phê vỉa hè quen thuộc.

Những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình dị ấy lại giúp du khách cảm nhận rõ hơn đời sống và không khí của thành phố. Khi được ghi lại qua góc nhìn cá nhân của người cầm máy, chúng mang đến những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc và tạo nên hình dung sinh động về một TP.HCM năng động nhưng cũng rất gần gũi.

Tác phẩm "Hoàng hôn trên sông Sài Gòn" của tác giả Đỗ Bá Hưng gửi đến cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2.

Ở góc độ dài hạn, các bức ảnh như vậy còn có giá trị như một dạng “tư liệu thị giác” về đời sống đô thị qua từng giai đoạn. Khi được lan tỏa rộng rãi, chúng góp phần lưu giữ những nét sinh hoạt đặc trưng, qua đó giúp định hình bản sắc riêng của TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực.

Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép trong “ký ức thị giác” của TP.HCM

. Nhiều bức ảnh đẹp về thành phố sau các cuộc thi thường được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Theo bà, ngành du lịch có thể tận dụng nguồn hình ảnh này như thế nào để kể những câu chuyện hấp dẫn hơn về TP.HCM?

+ Hiện nay, mạng xã hội hiện là kênh truyền thông rất hiệu quả đối với du lịch. Những bức ảnh do cộng đồng ghi lại thường mang tính chân thực cao và dễ tạo sự đồng cảm với người xem.

Từ góc độ ngành du lịch, đây là nguồn tư liệu rất giá trị. Những tác phẩm xuất sắc từ các cuộc thi ảnh có thể được sử dụng trong các ấn phẩm quảng bá, triển lãm, chiến dịch truyền thông hoặc hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

Quan trọng hơn, mỗi bức ảnh đều chứa đựng một câu chuyện. Khi những câu chuyện ấy được kể bằng hình ảnh sinh động và gần gũi, chúng sẽ giúp du khách cảm nhận rõ hơn một TP.HCM đa sắc màu với nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ được khám phá.

Trên hành trình về quê đón Tết, người dân vơi đi nỗi lo khi nhận được sự hỗ trợ tận tình từ lực lượng CSGT Công an TP.HCM, để lại những nụ cười ấm áp giữa dòng người xuôi ngược. Ảnh của tác giả Nguyễn Hồng Phong gửi đến gửi đến cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2.

. Theo bà, cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” và những sân chơi tương tự có thể góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM như thế nào trong mắt du khách thời gian tới?

+ TP.HCM đang hướng tới xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng. Trong quá trình đó, những hoạt động sáng tạo như các cuộc thi ảnh có thể góp phần hình thành “ký ức thị giác” về thành phố.

Khi ngày càng có nhiều người ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc của TP.HCM, chúng ta sẽ có thêm nhiều góc nhìn đa dạng về đô thị này. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép nhỏ, nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo nên bức tranh sinh động về một thành phố năng động, thân thiện và đầy sức sống.

Tôi cũng kỳ vọng cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển như một hoạt động thường niên, thu hút ngày càng nhiều người yêu nhiếp ảnh và cộng đồng cùng tham gia ghi lại những khoảnh khắc của thành phố.

Tác giả Đỗ Trọng Hoài Ân mang đến hình ảnh quen thuộc "Gói bánh ngày Xuân" trong cuộc thi "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2.

Khi được tổ chức đều đặn qua các năm, cuộc thi không chỉ tạo ra nguồn tư liệu hình ảnh phong phú mà còn góp phần lưu giữ sự chuyển mình của TP.HCM qua từng giai đoạn phát triển.

Nếu được lan tỏa đúng cách, những hình ảnh ấy không chỉ góp phần quảng bá du lịch mà còn nuôi dưỡng tình yêu của người dân đối với thành phố, đồng thời tạo thêm sức hút cho TP.HCM trong mắt du khách.

. Xin cảm ơn bà!

Hội đồng giám khảo Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức quy tụ đội ngũ giám khảo có chuyên môn cao và giàu tâm huyết: - Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, Giám khảo danh dự cuộc thi. - Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Giám khảo danh dự cuộc thi. - Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. - Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An. - Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung. - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn. - Biên tập viên Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM.