Ấn tượng khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 24/05/2026 06:38

(PLO)- Những màn trình diễn kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ, thể thao, quân sự, võ thuật Công an nhân dân tại lễ khai mạc đã gây ấn tượng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả.

Màn trình diễn chống khủng bố, khí công tại Hội thao

Tối 23-5, tại Quảng Ninh, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực I.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao, nhấn mạnh, việc tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao, điều lệnh quân sự, võ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao, phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Hà

Những năm qua, công tác này luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; góp phần nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Việc tổ chức hội thao thường xuyên có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng. Hội thao cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, thi đua lập thành tích cao trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh trao tặng hoa cho các đội tuyển tham gia Hội thao. Ảnh: Minh Hà

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định thông qua hội thao không chỉ nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện của lực lượng Công an nhân dân, mà còn là dịp biểu dương lực lượng, khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Lễ khai mạc được diễn ra trong 1 giờ 40 phút, được tổ chức quy mô, trang trọng, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và tính kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Màn trống hội của một nghìn học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NS

Mở đầu chương trình là màn trống hội của một nghìn học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cùng phần biểu diễn nghệ thuật quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ do cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thực hiện, tạo không khí hào hùng cho toàn bộ chương trình.

Màn trình diễn điều khiển mô tô đặc chủng. Ảnh: NS

Chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu, kết hợp đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng, khí tài, phương tiện hiện đại và các kỹ thuật trình diễn chuyên nghiệp. Nhiều nội dung biểu diễn đặc sắc, như: Điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng; biểu diễn kỵ binh; quyền côn, khí công, công phá; võ thuật Công an nhân dân; xử lý tình huống nghiệp vụ cùng các màn đồng diễn quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ đã để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.

Màn diễu hành có sự tham gia của lực lượng kỵ binh. Ảnh: NS

Các khối biểu diễn, lực lượng thực binh và hệ thống kỹ thuật phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm đúng kịch bản, tiến độ và yêu cầu đề ra. Nhiều màn trình diễn kỹ thuật cao, đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, chính xác đã nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân dân và du khách.

﻿ ﻿ Các màn trình diễn chống khủng bố, võ thuật tại lễ khai mạc hội thao. Ảnh: NS

Hội thao năm nay quy tụ 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và 63 đội tuyển thể thao, với sự tham gia của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. Các đội tuyển sẽ thi tài ở các nội dung: Quân sự, chạy vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người và pickleball.