Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra xuyên đêm 13/06/2026 21:10

(PLO)- Chiều 13-6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ khai kinh, thỉnh chư anh linh, hương linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng. Buổi lễ diễn xuyên đêm đến chiều tối ngày mai, người dân có thể đến tham dự trực tiếp.

Ngày 13-6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ khai kinh, thỉnh chư anh linh, hương linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM (khu vực trước đây là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán).

Hoạt động được tổ chức trên tinh thần phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chủ trì lễ khai kinh, thỉnh chư anh linh, hương linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HẢI NHI

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trực tiếp chủ trì, cử hành nghi lễ.

Hàng trăm Tăng Ni, Phật tử đến đến dự lễ cầu siêu để tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: HẢI NHI

Trong không khí trang nghiêm, hàng trăm Tăng Ni, Phật tử và đại diện các cơ quan, đoàn thể đã có mặt từ sớm để tham dự lễ cầu siêu, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Sau nghi lễ, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thành phố sẽ tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện cho các hương linh tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cử hành lễ khai kinh, thỉnh chư anh linh, hương linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HẢI NHI

Theo các cơ quan chức năng, khu vực công viên hiện xác định có các hố chôn tập thể chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Qua tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và đối chiếu hình ảnh, ước tính vẫn còn hơn 900 hài cốt chưa được quy tập.

Vào ngày 8-6 vừa qua, tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các bộ, ngành và TP.HCM khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Phật tử xúc động khi dự lễ khai kinh, thỉnh chư anh linh, hương linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HẢI NHI

Theo thông tin từ Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trong 2 ngày 13, 14-6, Lễ tưởng niệm - cầu siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh sẽ được tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ), phường Hòa Hưng.

Theo Ban Trị sự, hoạt động nhằm phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Buổi lễ diễn ra từ chiều nay xuyên đêm đến chiều tối ngày mai; người dân có thể đến tham dự trực tiếp, không cần đăng ký trước. Ảnh: HẢI NHI

Được biết, 9 giờ ngày 14-6, Ban tổ chức cử hành lễ tưởng niệm anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh, sau đó vào 13 giờ 30 phút cùng ngày sẽ diễn ra lễ Trai đàn Chẩn tế siêu tiến.

Hoạt động này được tổ chức trong bối cảnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, trong khu vực công viên có thể còn ba rãnh mộ tập thể với khoảng 900 bộ hài cốt chưa được quy tập.