DalatMusic Night Run 2026: Đường chạy hòa cùng âm nhạc giữa lòng Đà Lạt 07/06/2026 10:04

(PLO)- Không chỉ là một giải chạy đêm, DalatMusic Night Run 2026 tiếp tục kết hợp thể thao, âm nhạc và du lịch trải nghiệm, mang đến hành trình đặc biệt giữa trung tâm Đà Lạt.

Ngày 5 và 6-6, giải chạy DalatMusic Night Run 2026 đã diễn ra tại khu vực trung tâm Đà Lạt, với tâm điểm là đêm tranh tài kết hợp concert âm nhạc bên hồ Xuân Hương.

DalatMusic Night Run 2026 thu hút các vận động viên từ TP.HCM tham dự. Ảnh: BTC

Đây là mùa giải thứ năm thuộc hệ thống Vietnam Nexus Marathon Series (VNMS), do Nexus Communications tổ chức, tiếp tục hướng đến mô hình kết hợp thể thao, giải trí và du lịch đêm - một xu hướng đang được nhiều địa phương khai thác nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay có bốn cự ly gồm 5km, 10km, 21km và Family Run 5km dành cho các gia đình. Bên cạnh đó, lần đầu tiên nội dung Relay 21km được đưa vào chương trình thi đấu, cho phép các đội chia nhau hoàn thành quãng đường bán marathon theo hình thức tiếp sức.

Sự xuất hiện của Family Run và Relay được xem là bước mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ hướng đến những người chạy chuyên nghiệp mà còn tạo cơ hội để các gia đình, nhóm bạn và doanh nghiệp cùng trải nghiệm hoạt động thể thao ngoài trời.

Tất cả vận động viên sẽ xuất phát từ khu vực Quảng trường Lâm Viên và thi đấu trên cung đường quanh hồ Xuân Hương. Ban tổ chức cho biết cung đường được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng không gian đặc trưng của thành phố ngàn hoa với khí hậu mát mẻ và cảnh quan về đêm đặc sắc.

Một trong những điểm nhấn riêng của DalatMusic Night Run là việc tổ chức thi đấu vào cuối buổi chiều và ban đêm. Theo đó, cự ly 21km xuất phát lúc 16 giờ, Family Run và 5km xuất phát lúc 16 giờ 30, trong khi cự ly 10km bắt đầu lúc 17 giờ 15. Toàn bộ đường chạy sẽ đóng lúc 19 giờ 30.

Việc tổ chức vào khung giờ chiều tối không chỉ giúp vận động viên tránh nắng nóng mà còn góp phần giảm áp lực giao thông so với các giải chạy diễn ra vào ban ngày.

Bé Mint (4 tuổi) hoàn thành cự ly Family Run (5km) dành cho các gia đình. Ảnh: BÁC TÙNG

Khác với nhiều giải chạy truyền thống, DalatMusic Night Run 2026 tiếp tục duy trì mô hình "run and concert" khi sân khấu âm nhạc được bố trí ngay khu vực về đích. Sau khi hoàn thành đường chạy, vận động viên có thể hòa mình vào không gian biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ khách mời.

Dọc tuyến đường, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các trạm nhạc sẽ được bố trí nhằm tạo không khí sôi động xuyên suốt hành trình. Ban tổ chức cho biết danh sách nghệ sĩ tham gia biểu diễn sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ngoài các giải thưởng dành cho vận động viên xuất sắc ở từng cự ly, mùa giải năm nay còn duy trì hạng mục Cosplay Run dành cho những người tham gia trong trang phục hóa trang sáng tạo. Đây được xem là nét riêng tạo nên bản sắc của giải chạy đêm tại Đà Lạt.

Huy chương hoàn thành cự ly năm nay cũng được thiết kế theo hình đĩa CD, gắn mã Spotify để người tham gia có thể quét và nghe lại danh sách nhạc chính thức của sự kiện.

Song song đó, khu vực The Drop Store sẽ giới thiệu bộ sưu tập vật phẩm kỷ niệm 5 năm gồm áo thun, áo khoác ghi lê, nón chạy bộ và khăn bandana dành cho người tham gia.

Là một trong những giải chạy gắn với phát triển du lịch và kinh tế đêm tại Đà Lạt, DalatMusic Night Run 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài nước, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu du lịch và tạo thêm sản phẩm thể thao - giải trí đặc sắc cho thành phố cao nguyên.

Một số hình ảnh DalatMusic Night Run 2026 thắp sáng đêm Đà Lạt: