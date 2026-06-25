Bế mạc Đại hội Đoàn lần thứ XIII: Xác định 5 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới 25/06/2026 18:51

(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.

Chiều 25-6, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Nghị quyết xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, năm nhiệm vụ đột phá cùng bảy chương trình, đề án trọng điểm do Thủ tướng phê duyệt và Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: NHƯ Ý

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới được xác định là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với năm nội dung trọng tâm. Cụ thể, tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự.

Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như thu hút 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; thực hiện 100.000 công trình thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển đầu ra sản phẩm, dịch vụ; nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho 10 triệu thanh thiếu nhi; giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Về chuyển đổi số, Đại hội đặt mục tiêu 100% thông tin đoàn viên được số hóa và ít nhất 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Đoàn, Hội tổ chức.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đại hội xác định năm nhiệm vụ đột phá. Bao gồm đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp mô hình mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và làm chủ khoa học công nghệ; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, năng lực, uy tín; nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện.

Đại hội Đoàn XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn. Ảnh: NHƯ Ý

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp được tiếp thu như xây dựng “bản đồ giá trị bản địa” hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp OCOP, trang bị “bộ đề kháng số” và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo cho giới trẻ, thúc đẩy bảo vệ an ninh phi truyền thống và an ninh không gian mạng.

Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” sẽ được triển khai nhằm đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực học tập, phát triển trí tuệ, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đồng thời, quan tâm đến sức khỏe tâm thần, giáo dục đạo đức, lối sống trên mạng xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu nhi.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25-6 với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu 119 người tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã bầu 25 người tham gia Ban Thường vụ và năm người tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Kim Quy và chị Hồ Hồng Nguyên được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.